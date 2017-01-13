عضو بالشورى ينصح الشباب ساخرًا: تعلموا اللهجة اللبنانية لهذا السبب!! - صحيفة صدى الالكترونية

عضو بالشورى ينصح الشباب ساخرًا: تعلموا اللهجة اللبنانية لهذا السبب!!
قام عضو مجلس الشورى الأمير خالد بن عبدالله آل سعود بتقديم نصيحة ساخرة للكفاءات السعودية الشابة، بضرورة تعلم “اللهجة اللبنانية” وأرجع السبب؛ للحصول على تقدير الشركات الكبرى.
ونشر الأمير خالد نصيحته على حسابه الرسمي بـ “تويتر” امس (الخميس): “بما أن (لبناني الجنسية) يُدير أحد مصانع المرطبات براتب شهري يتجاوز 300.000 ريال، لذلك أنصح الكفاءات السعودية الشابه بإتقان اللهجة اللبنانية”.
الريان بو شضو[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 6 شهور
كان فيه لبنانيين كلهم يملكون بي ام ومر سيدس و ….ماعدا فيهم واحد معه ددسن 92 🙂
اجتمعو وقلوله ليش معك ددسن قال ………………………………………………………………………………………………….
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11397 ] نشر منذ 6 شهور
يدير مصنع مرطبات براتب 300 الف ريال !!!!!!!!!!!!!!! معقوله .. على هذا المصنع يدخل مليارات من الريالات . ايش يبيع هذا المصنع ؟
محمد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 شهور
المشكله ان اللي يغطي على اللبنانيين الكبار صار اللبناني اهم من ابن البلد
🔱 الشآهين 🔱[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 6 شهور
” صحت من قسوة حالي فوق نعلي كُل أصحاب المعالي ”
بإختصار شديد وننهي السالفة ((( اللهم هجرة ))) ..
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 6 شهور
هذا يدير مصنع كبتاجين وحشيش
300 الف شهريا من لقاها اصلا
الصراحه ماتزعل[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 6 شهور
صدقت يا استاذ انا بديت اتعلم بعض اللغات اللى منها الباكستانيه لانى راجعت مره دائره حكوميه والجنسيه الموظفه فيها تخرج جماعتهم او بني جنسيتهم ويخلصوون لهم معاملاتهم اما المواطنين ف لهم لوحه مكتوب فيها راجعنا بكره نشوف اش عندك
اما اللبنانيه فهم غير عن كل الجنسيات اللى موظفهم وده يغرف ويعطيهم فى بيوتهم
مع انه عندنا ابناء لنا يفوقونهم بالشهادات والخبرات او يساوونهم فى التحصيل العلمى بس للاسف نجد منشاتنا ودوائرنا الحكوميه تفضل هذه الجنسيات وتحافظ على حقوقهم وتفرض لهم المكافئات والعطايا مع ان ابن البلد يتفوق عليهم
وعندما نبحث عن السبب نجد ان الرئيس من نفس جنسيتهم
بس نقطه اخيره
انا تعلمت لبناني ياخييي حتى شوفوا😊
كبه نيئه 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻صفقه للى قال نفس اللهجه
🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
ماهي هلى اللهجة اللبنانية هي عند ألي له مخ ويعرف يفكر ويبني مستقبل ناجح ،،واكيد ان اللبناني بناء مستقبله من الصفر لين توسع وكبرر وصار ناجح المفروض يانااس تذكرون الله ماشاءالله تبارك يارب ترزقنا مثل مارزقته ،،من سهر الليالي في ظلماات الليل وزرع بذره حصده .
زائر[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 6 شهور
هههههه هاذي المشكله سهر اليالي ديننا يمنعنا من سهر اليالي الا في طاعته قيام اخر اليل وليسى ؟؟؟؟؟
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13444 ] نشر منذ 6 شهور
قال عنده مخ والله مايدرون لو جايهم من الضيعة هاللبناني وشهادتة مزورة المهم انه اجنبي مو سعودي والا يعني الحين مافية سعوديين خريجين جامعات عاطلين لكن الحق على الدولة المفروض اي وظيفة السعودي اولى بها الا اذا مافية سعودي يشغلها ساعتها جيبو اجنبي
🔱 الشآهين 🔱[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 6 شهور
المشكلة انك شخص كذاب ومفتري أجل بنى نفسه من الصفر !! لا حنا
بنينا أنفسنا من ألف ونزلنا بالسالب ؟؟؟!!! عجيب أمرك ببلدك هنا الاجنبي
صار أفضل وأولى من ابن البلد ونعرف لييييش “+18” غير كذا شوف حسابي
أول سعودي في تويتر وشوف المتعلمين والمثقفين والناجحين أتحدى أي بلد
عربي عندهم زي عقلياتنا لكن للأسف بعض اللي بالحساب خلاص فضّلوا بلاد
الغرب على بلدهم ومستحيل ألومهم دام مافيه حقوق ولا اهتمام لهم
الريان بو شضو[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 6 شهور
جيراني افغانيه ابوهم يسافر ومهم تجيب حريم الحاره
طيب وش حبب هذي النسوه في الافغانيه؟
tawaq[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 6 شهور
الشاهين
تنبه لسوء عباراتك وقدم اعتذار لنعالك
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 6 شهور
لك تؤبر البي💗شو مهضوم😘
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
تعليق 9و10 الله يسامحكم من كل قلبي والله مسامحكم انا ،،،انا يوم اقصد انه له مخ اقصد انه انسان تعب واجتهد ودرس وارتقى بعمله من مكتب صغير الى كبير يعني بااجتهاد وتحصيل وصبر وقوة عزيمه ناجح ،،وبنسبة لتعليق 10 الله يسامحك انا اقصد انه بناء مستقبله من الصفر وانا صادق اجل ليش يقولون باالخبر راتبه 300الف ريال يااخي انت اقل شئ اذكر الله عشان الله يرزقك واجتهد بحيااتك وسو لك شئ تفخر فيه سوو مثلا مطعم او خذ لك قرض واسأجر مزرعه وسو فيها مشاريع ؟!لكن لا تغار من الناس الناجحين ،،انا ترا يوم اتكلم قلبي يقطر دم عاطل ومامعي فلوس وضرسي يوجعني ودي اقلعه ولاحصلت افلوس لكن انا قلبي ابيض ولا اغار من اي انسان رزقه الله تبارك وتعالى باالعكس إذا انت تبغى النجاح في الحياة وطول العمر خل قلبك ابيض وإذا شفت انسان معه حاجه زينه قل يارب ترزقني مثل مارزقته واذكر الله قل ماشاءالله تبارك الله بكل شئ حتى لو تشوف كافر اذكر الله .
🔱 الشآهين 🔱[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 6 شهور
صار لما الواحد يحترق قلبه لما يشوف عيال بلده عاطلين حتى وشهاداتهم ومعدلاتهم عالية صرت أغار ؟ ليه أغار أنا الحمد لله أدرس طب ومعدلي مرتفع واكرررف وللمعلومية أشتغل مرات سواق أوصل الناس وراضي الحمد لله لكن اللي تقول عنهم رواتبهم 300 الف هذولا الاغنياء عندنا والكبارية واللبنانيين انفسهم هم موظفينهم ومعطينهم خير البلد كله + لأشياء تافهة ويسويها سعودي .. لكن مافيه ثقة بالسعودية يحسبون السعودية يبغى مكتب ومكيف وهذا الكلام مستهلك ولا يمت للحقيقة بأي صلة , شوف حسابي أول سعودي بتويتر وشوف لوين وصلنا أتحدى أي عربي وصله وأنا ما أقول هذا الكلام إلا فخر باللي وصلناه لكن وينهم ألحين ؟ أغلبهم أخذوهم بلاد الغرب أمريكا وبريطانيا واستراليا وغيره وضبطوا لهم الأجواء وكل شيء يبونه .. ومعلومة قبل أخلص كلامي أتحداك تروح أي دولة عربية ويقدمونك على عيال بلدهم هه والله لو تحححححلم لبكره..
* أتمنى عندي حسابك تويتر أو أي حساب عشان تعرف مقصدي
🔱 الشآهين 🔱[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 6 شهور
على قولة أهل الغربية ” الحقيقة بتوجع ” والله إن كلامي معروف ترى العالم منفتح ألحين