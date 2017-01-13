عضو بالشورى ينصح الشباب ساخرًا: تعلموا اللهجة اللبنانية لهذا السبب!! - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قام عضو مجلس الشورى الأمير خالد بن عبدالله آل سعود بتقديم نصيحة ساخرة للكفاءات السعودية الشابة، بضرورة تعلم “اللهجة اللبنانية” وأرجع السبب؛ للحصول على تقدير الشركات الكبرى.

ونشر الأمير خالد نصيحته على حسابه الرسمي بـ “تويتر” امس (الخميس): “بما أن (لبناني الجنسية) يُدير أحد مصانع المرطبات براتب شهري يتجاوز 300.000 ريال، لذلك أنصح الكفاءات السعودية الشابه بإتقان اللهجة اللبنانية”.