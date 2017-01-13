بالفيديو ..هبوط طائرة اضطراري اثر شجار بين راكبين بسبب مضيفة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو ..هبوط طائرة اضطراري اثر شجار بين راكبين بسبب مضيفة
نشب شجار بين راكبين على طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط في تغيير مسارها، حيث كانت متجهة من بيروت إلى لندن، لتهبط اضطراريا في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.
وقالت مصادر أن الشجار نشب بين الراكبين على الطائرة على خلفية خلاف حاد بين مضيفة الطائرة وأحد الركاب الذي اعتدى عليها بالضرب، فاستفز الموقف راكبا آخر فهم للدفاع عنها، مما أدى إلى التشابك بالأيدي بين الراكبين.
وفور هبوط الطائرة اضطراريا في المطار الدولي في إسطنبول ألقت قوات الأمن التركية القبض على الراكب الذي افتعل المشاجرة، ثم استأنفت الرحلة مسارها.
جاكراندا[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 6 شهور
لك عيييب الشووم عليك 😂😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2969 ] نشر منذ 6 شهور
اشوف وظع المظيفات غلط خاصه بالدول العربيه وفتنه كمان الا لو تكون مخصصه للنساء وللرجال رجل ههه هيك احسن
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11397 ] نشر منذ 6 شهور
شو حكاية الراكب مع المضيفه ؟ بيجوز يكونوا حبايب والعتب مقبول بين الاصحاب
qlq[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
تمد ايدك وتهايط تتحمل اي اجراء قانوني بحقك
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
هذولا اطفاال روضه امحق مضارب