بالفيديو.."الضمان الصحي "تكشف حقيقة إدراج جراحات السمنة ضمن وثيقة التأمين - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد المتحدثُ الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، ياسر المعارك، انه لاصحة فيما يتم تداوله حول إدراج جراحات السمنة ضمن العمليات المشمولة في وثيقة التأمين الصحي.

واوضح المعارك، في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية” إنه: “لا صحة لما تم تداوله عن إدراج جراحات السمنة ضمن التأمين الصحي”، مضيفاً “تلقينا طلباً من بعض الجهات بإدراج أمراض السمنة ضمن وثيقة التأمين، إلا أن العملية ما تزال قيد الدراسة؛ لمعرفة مدى فائدتها وإيجابياتها على التأمين الصحي”.