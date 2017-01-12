بالصور اعلامي بالطائف تفاجىء بقطع نايلون بعصير طازج - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور اعلامي بالطائف تفاجىء بقطع نايلون بعصير طازج
قال الاعلامي ماجد النفيعي مساء اليوم الخميس انه تفاجىء بوجود قطع من البلاستيك النايلون بعصير طازج اشتراه من احد محال العصير الطازج المشهورة بشارع شهار بمحافظة الطائف واضاف الزميل النفيعي انه وجد قطع النايلون بكوبين من العصير الطازج
مبدىء استغرابه من هذة الواقعه وانه اتصل بعمليات امانة الطائف التي حضرت لمحل العصيرات وحررت المخالفة واعترف العامل بانه الاكياس بسبب تقطيع الفواكه .
مضيف ان مراقب الامانه لم يجد رخصه معلقة بالمحل وان العمال يعملون بدون شهادات صحية
وختم النفيعي حديثة عليكم بعصير القراطيس .
هذة الحادثه تكشف مدى الاهمال وعدم الاكتراث بالنظافه من قبل المطاعم ومحال العصائر التي تسمي نفسها بالطازجه
خاصه ان مثل تلك الاكياس والنايلون فيها خطورة جسيمه على صحة الانسان وخاصه لما تسببه من اقفال للامعاء.
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
طيب . لاتروح تشرب عصير عندهم مره ثانيه .
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
ياصدى إذا راح شرب عصير عندهم مره ثانيه خبرونا .
تراه خبر مهم .
تووووته[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 6 شهور
😂😂😂😂😂
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
بالعافيه ..
الريان بو شضو[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 6 شهور
شكل زغوده مو نايلن سلكن ههههههههههههه
بالعافيه عليه
هيموو[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 6 شهور
جبت راس غليص الحين؟؟؟
محمد[ عدد التعليقات: 1862 ] نشر منذ 6 شهور
يارجال فيه بوفيه يديرونها هنود وبنقالية بجانب الحرم بالمدينة المنورة يجيب عصيرات ندي حجم كبير ويعبيها بعلب صغيره ويبيعها علي الزوار الاجانب علي انها طازجة والعلبه يبيعها ب 5
البكيري[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 شهور
بعدما انتهى من شرب العصير تذكر ان الكوب فيه قطعة بلاستيكيه ماهذا الاكتشاف العجيب ادفع اولا وبعدها بتشوف العافيه
الصراحه ماتزعل[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 6 شهور
عادي الوافدين يشربونك تبن مونايلون اهم شى لاتنس قبمه العصير الفرواوالى 😒😒😒😒😒😒😒😒