بالصور اعلامي بالطائف تفاجىء بقطع نايلون بعصير طازج - صحيفة صدى الالكترونية

فايز السعدون(صدى):

قال الاعلامي ماجد النفيعي مساء اليوم الخميس انه تفاجىء بوجود قطع من البلاستيك النايلون بعصير طازج اشتراه من احد محال العصير الطازج المشهورة بشارع شهار بمحافظة الطائف واضاف الزميل النفيعي انه وجد قطع النايلون بكوبين من العصير الطازج

مبدىء استغرابه من هذة الواقعه وانه اتصل بعمليات امانة الطائف التي حضرت لمحل العصيرات وحررت المخالفة واعترف العامل بانه الاكياس بسبب تقطيع الفواكه .

مضيف ان مراقب الامانه لم يجد رخصه معلقة بالمحل وان العمال يعملون بدون شهادات صحية

وختم النفيعي حديثة عليكم بعصير القراطيس .

هذة الحادثه تكشف مدى الاهمال وعدم الاكتراث بالنظافه من قبل المطاعم ومحال العصائر التي تسمي نفسها بالطازجه

خاصه ان مثل تلك الاكياس والنايلون فيها خطورة جسيمه على صحة الانسان وخاصه لما تسببه من اقفال للامعاء.