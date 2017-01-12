النصر يواصل تدريباته بملعب الأكاديمية - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

واصل فريق النصر تدريباته اليومية علي ملعب الأكاديمية بالنادي تحت قيادة المديرالفني زوران ماميتش حيث طبق محموعة من الجمل التكتيكبة خلال التدريبات.

وحضر التدريبات سلمان القريني أمين عام النادي وعضو مجلس الادارة عبدالله الدخيل ومدير الكرة المكلف طلال النجار لمؤازرة اللاعبين في المران.

وشهدت التدريبات مشاركة الثنائي إيفان توميتشاك وبرونو اوفيني فيما تواجد الثلاثي المصاب عبدالعزيز الجبرين ونايف هزازي وراكان الشملان في العيادة الطبية.