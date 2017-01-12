النصر يواصل تدريباته بملعب الأكاديمية - صحيفة صدى الالكترونية

النصر يواصل تدريباته بملعب الأكاديمية
واصل فريق النصر تدريباته اليومية علي ملعب الأكاديمية بالنادي تحت قيادة المديرالفني زوران ماميتش حيث طبق محموعة من الجمل التكتيكبة خلال التدريبات.
وحضر التدريبات سلمان القريني أمين عام النادي وعضو مجلس الادارة عبدالله الدخيل ومدير الكرة المكلف طلال النجار لمؤازرة اللاعبين في المران.
وشهدت التدريبات مشاركة الثنائي إيفان توميتشاك وبرونو اوفيني فيما تواجد الثلاثي المصاب عبدالعزيز الجبرين ونايف هزازي وراكان الشملان في العيادة الطبية.
زعيم أسياء[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 6 شهور
والله يا الحالمي ما نفخ ريشك وخلاك تهايط .. الى مرعي عواجي وشلته .. والى زمان كنت مهدد بالهبوط
لولا تدخل نجمكم المفضل عبدالرحمن البيشي وأنقاذكم من شبح الهبوط .. أما الأن وبعد كلمة رئيسكم
( خبيلان ) .. الأنذار الأخير .. أصبحو رئيس الاتحاد ولجنته ولجنة الحكام لجنة الأنضباط .. في خدمتكم
ودفعكم دفعنا رباعياً ّ!