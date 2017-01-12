 أكاديمي يتلقى رسالة تهديد من أحد طلابه على جواله - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 18

    يوليو

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أكاديمي يتلقى رسالة تهديد من أحد طلابه على جواله

أكاديمي يتلقى رسالة تهديد من أحد طلابه على جواله
محمد طحيطح(صدى):

تلقى أكاديمي بكلية العلوم والآداب بجامعة بيشة، رسالة تهديد من أحد طلابه يتوعده فيها حال رسوبه في المادة التي يدرسها .

و أوضح الدكتور غرم الله العلياني المتحدث الإعلامي لجامعة بيشة أن الجهات الأمنية لازالت تحقق في الواقعة و لم تتوصل بعد الى الطالب المجهول صاحب رسالة التهديد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 6 شهور

اعيدوا هيبة المعلم الرسالة موجهة للوزارة واولياء الامور

[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور

ياليتني هذا الطالب بعض اساتذة الجامعة يحتاجون اعدام بالاسيد او اعدام بالعقارب

[ عدد التعليقات: 5193 ] نشر منذ 6 شهور

ما توصل لدرجة التهديد 😳 شكل الطالب بيروح ملح قبل الاختبارات

[ عدد التعليقات: 5476 ] نشر منذ 6 شهور

فشت خلق من حر مابه