أكاديمي يتلقى رسالة تهديد من أحد طلابه على جواله - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

تلقى أكاديمي بكلية العلوم والآداب بجامعة بيشة، رسالة تهديد من أحد طلابه يتوعده فيها حال رسوبه في المادة التي يدرسها .

و أوضح الدكتور غرم الله العلياني المتحدث الإعلامي لجامعة بيشة أن الجهات الأمنية لازالت تحقق في الواقعة و لم تتوصل بعد الى الطالب المجهول صاحب رسالة التهديد .