أكاديمي يتلقى رسالة تهديد من أحد طلابه على جواله - صحيفة صدى الالكترونية

أكاديمي يتلقى رسالة تهديد من أحد طلابه على جواله
تلقى أكاديمي بكلية العلوم والآداب بجامعة بيشة، رسالة تهديد من أحد طلابه يتوعده فيها حال رسوبه في المادة التي يدرسها .
و أوضح الدكتور غرم الله العلياني المتحدث الإعلامي لجامعة بيشة أن الجهات الأمنية لازالت تحقق في الواقعة و لم تتوصل بعد الى الطالب المجهول صاحب رسالة التهديد .
tawaq[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 6 شهور
اعيدوا هيبة المعلم الرسالة موجهة للوزارة واولياء الامور
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
ياليتني هذا الطالب بعض اساتذة الجامعة يحتاجون اعدام بالاسيد او اعدام بالعقارب
فوفو 20[ عدد التعليقات: 5193 ] نشر منذ 6 شهور
ما توصل لدرجة التهديد 😳 شكل الطالب بيروح ملح قبل الاختبارات
jamalco[ عدد التعليقات: 5476 ] نشر منذ 6 شهور
فشت خلق من حر مابه
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الله يعينهم على الاختبارات ..ويوفق الكل ..