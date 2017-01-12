تيفو مشترك لجماهير الاتحاد والأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

تيفو مشترك لجماهير الاتحاد والأهلي
أعلن عبد الفتاح مشاد مدير جامعة جدة عن توقيع اتفاقية تفاهم مع ناديي الأهلي والاتحاد بحضور حاتم باعشن رئيس الاتحاد وأحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي وعبدالإله مؤمنة عضو اتحاد الكرة.
كما تم توقيع اتفاقية علي عمل تيفو مشترك بين الناديين يحمل عنوان “محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا” كنوع من نبذ التعصب بين جماهير الفريقين كما سيتم تنظيم حملات توعية بين الجماهير للحد من ظاهرة التعصب في ملاعب كرة القدم.
صداوي[ عدد التعليقات: 1141 ] نشر منذ 6 شهور
ههههه مستحيل تشيل التعصب
ولد حرب[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 6 شهور
بادرة طيبة
وأتمنى قطبي الرياض يحذون حذو هذا العمل الرائع
اناهنا[ عدد التعليقات: 1152 ] نشر منذ 6 شهور
بادرة ممتازة وأتمنى ان تعمم
وهذا من أهداف الرياضة
إِيش الأفضل بين القولين
خلي عندك روح رياضية. او خلي عندك تعصب رياضي