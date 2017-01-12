تيفو مشترك لجماهير الاتحاد والأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

أعلن عبد الفتاح مشاد مدير جامعة جدة عن توقيع اتفاقية تفاهم مع ناديي الأهلي والاتحاد بحضور حاتم باعشن رئيس الاتحاد وأحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي وعبدالإله مؤمنة عضو اتحاد الكرة.

كما تم توقيع اتفاقية علي عمل تيفو مشترك بين الناديين يحمل عنوان “محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا” كنوع من نبذ التعصب بين جماهير الفريقين كما سيتم تنظيم حملات توعية بين الجماهير للحد من ظاهرة التعصب في ملاعب كرة القدم.