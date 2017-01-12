الاتحاد يسدد مستحقات "سوزا وبولوني" - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

أعلن حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد عن تسديد الإدارة للمستحقات المتأخرة للمدرب السابق الروماني بولوني والبرازيلي ديجو دي سوزا بالاضافة الي مجموعة من المستحقات الخارجية.

وقال باعشن في الموقع الرسمي للعميد :”إدارة النادي حولت دفعة من مستحقات البرازيلي ديجو دي سوزا، إلى جانب سددت جزءًا من مستحقات المدرب السابق الروماني بولوني ودفعات خارجية أخرى”.

ويسعي مسئولو الاتحاد للانتهاء من مشكلة المستحقات المالية الخارجية من تجنبا لخصم نقاط أو عقوبات أخري من الاتحاد الدولي لكرة القدم.