رد فعل يحيى الفخراني بعد علمه بوفاة كريمة مختار - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

علم الفنان يحيى الفخراني بوفاة الفنانة كريمة مختار، التي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 82 عامًا ،قبل صعوده خشبة مسرح «بيرم التونسي» الذي يعرض من خلاله مسرحية «ليلة من ألف ليلة» .

و دخل الفخراني في نوبة بكاء على الراحلة التي كانت تربطه بها علاقة صداقة قوية ، بعد ان عملا معاً في عدة أعمال فنية.

و كانت آخر الأعمال التي جمعت بين الفخرانى والفنانة الراحلة كريمة مختار مسلسل «يتربى في عزو» الذي عرض عام 2007.