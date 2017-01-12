رد فعل يحيى الفخراني بعد علمه بوفاة كريمة مختار - صحيفة صدى الالكترونية

رد فعل يحيى الفخراني بعد علمه بوفاة كريمة مختار
علم الفنان يحيى الفخراني بوفاة الفنانة كريمة مختار، التي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 82 عامًا ،قبل صعوده خشبة مسرح «بيرم التونسي» الذي يعرض من خلاله مسرحية «ليلة من ألف ليلة» .
و دخل الفخراني في نوبة بكاء على الراحلة التي كانت تربطه بها علاقة صداقة قوية ، بعد ان عملا معاً في عدة أعمال فنية.
و كانت آخر الأعمال التي جمعت بين الفخرانى والفنانة الراحلة كريمة مختار مسلسل «يتربى في عزو» الذي عرض عام 2007.
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
الله يلوم إللي يلومه .
كريمه مختار الله يرحمها كانت من أعمده الفن الراقي والمحترم في مصر .
اللهم إرحمها برحمتك .
اللهم أدخلها فسيح جناتك .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13458 ] نشر منذ 6 شهور
ذا طريقنا كلنا بنموت
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
صحيح خيتي دانــــــه .
الله يرحمنا برحمته ويعفو عنا ويدخلنا فسيح جناته .
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يكون في عون عائلتها ويصبرهم على فقدانها ماراح ينساها التاريخ .:(
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13458 ] نشر منذ 6 شهور
اللهم آمين
لايكثـــر[ عدد التعليقات: 19077 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمها
الصراحه ماتزعل[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمها ويصبر اهلها