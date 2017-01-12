وفاة الفنانة كريمة مختار عن عمر يناهز الـ 82 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 6 شهور 3٬499 16 منوعات وفاة الفنانة كريمة مختار عن عمر يناهز الـ 82 عاما القاهرة (صدى): توفيت منذ قليل الفنانة القديرة كريمة مختار، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع المرض. يذكر أن الفنانة الكبيرة كريمة مختار عانت مؤخرًا من وعكة صحية شديدة، نقلت على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة. الوسوم:المستشفيات الخاصة, وفاة الفنانة كريمة مختار
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2255 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحم المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
لاحول ولا قوه إلا بالله . الله يرحمها برحمته ويدخلها فسيح جناته .
الصارم[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمها فنانه محترمه عمرها ماطلعت في ادوار خلاعه
اخر وحده من العيال كبرت
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمها ،،،
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4607 ] نشر منذ 6 شهور
الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها جنات النعيم (( الام المثاليه ))
اسيرمصر[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 6 شهور
اللهم اغفر لكريمة مختار برحمتك الواسعة وتعازينا لذويها و اسرتها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15520 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمها
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13451 ] نشر منذ 6 شهور
محد يدري عن يومه سبحان الله يارب توفنا وإنت راضً عنا
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8435 ] نشر منذ 6 شهور
راحو عمالقةة الفن المصري ..
الله يرحمهم …
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمها ويرحم موتانا وموتى المسلمين
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمها رحمة واسعه كانت قمة في الاخلاق واسطورة في الفن المحترم
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1971 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمها ويحسن اليها راحو ممثلين الزمن الجميل ما باقي الا ممثلين لا لون ولا طعم ولا هدف .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11397 ] نشر منذ 6 شهور
رحمها الله وغفر لها
Misfer MMM[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمها فنانه محترمه عمرها ماطلعت في ادوار خلاعه yes
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمها ويغفر لها ولكل مسلم
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13440 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمها