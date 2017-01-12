وفاة الفنانة كريمة مختار عن عمر يناهز الـ 82 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة (صدى):

توفيت منذ قليل الفنانة القديرة كريمة مختار، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الفنانة الكبيرة كريمة مختار عانت مؤخرًا من وعكة صحية شديدة، نقلت على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة.