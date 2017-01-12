 وفاة الفنانة كريمة مختار عن عمر يناهز الـ 82 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

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وفاة الفنانة كريمة مختار عن عمر يناهز الـ 82 عاما

وفاة الفنانة كريمة مختار عن عمر يناهز الـ 82 عاما
القاهرة (صدى):

توفيت منذ قليل الفنانة القديرة كريمة مختار، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الفنانة الكبيرة كريمة مختار عانت مؤخرًا من وعكة صحية شديدة، نقلت على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة.


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16 تعليق

[ عدد التعليقات: 2255 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحم المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور

لاحول ولا قوه إلا بالله . الله يرحمها برحمته ويدخلها فسيح جناته .

[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمها فنانه محترمه عمرها ماطلعت في ادوار خلاعه
اخر وحده من العيال كبرت

[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمها ،،،

[ عدد التعليقات: 4607 ] نشر منذ 6 شهور

الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها جنات النعيم (( الام المثاليه ))

[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 6 شهور

اللهم اغفر لكريمة مختار برحمتك الواسعة وتعازينا لذويها و اسرتها

[ عدد التعليقات: 13451 ] نشر منذ 6 شهور

محد يدري عن يومه سبحان الله يارب توفنا وإنت راضً عنا

[ عدد التعليقات: 8435 ] نشر منذ 6 شهور

راحو عمالقةة الفن المصري ..
الله يرحمهم …

[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمها ويرحم موتانا وموتى المسلمين

[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمها رحمة واسعه كانت قمة في الاخلاق واسطورة في الفن المحترم

[ عدد التعليقات: 1971 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمها ويحسن اليها راحو ممثلين الزمن الجميل ما باقي الا ممثلين لا لون ولا طعم ولا هدف .

[ عدد التعليقات: 11397 ] نشر منذ 6 شهور

رحمها الله وغفر لها

[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمها فنانه محترمه عمرها ماطلعت في ادوار خلاعه yes

[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمها ويغفر لها ولكل مسلم