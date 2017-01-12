 ولي ولي العهد يوجه بنقل مواطن بطائرة خاصة من المالديف إلى أحد مستشفيات جدة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 18

    يوليو

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ولي ولي العهد يوجه بنقل مواطن بطائرة خاصة من المالديف إلى أحد مستشفيات جدة

ولي ولي العهد يوجه بنقل مواطن بطائرة خاصة من المالديف إلى أحد مستشفيات جدة
نايف السالم(صدى):

صدرت توجيهات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن إلى أحد مستشفيات محافظة جدة قادماً من جزر المالديف وذلك عقب عارض صحي أُدخل على إثره للعناية المركزة.

و كان المواطن الذي يقضي شهر العسل مع زوجته في جزر المالديف قد أصيب بعارض صحي نُقل بسببه إلى أحد المستشفيات وأدخل إلى العناية المركزة في المالديف.

وتحملت السفارة السعودية لدى المالديف تكاليف علاج المواطن، كما نقلت زوجته إلى فندق ووفرت لها وسيلة نقل لإيصالها إلى المستشفى بشكل يومي للبقاء بجوار زوجها.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور

يا هلا ومسهلا باخوي [email protected]@….قآآآآآهرهم .
وينك يا خوي سعد .؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عسى ماشر طولت الغياب .
مالك عاده تغيب عن صدى كل هالمُده .؟؟

[ عدد التعليقات: 13451 ] نشر منذ 6 شهور

ترجع لنا بالسلامه يالقرني فقدنا تعليقاتك صراحه 😊

[ عدد التعليقات: 4607 ] نشر منذ 6 شهور

فيك الخير والبركه الله يجزاك الف الف خير وانشاء الله تكتب في موازين حسناتك

[ عدد التعليقات: 13451 ] نشر منذ 6 شهور

ههههههههههههههه مين يالمحرومه تقصدين عاد سور الصين أهنيه اللي موجود فيه حلووو مره هع