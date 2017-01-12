ولي ولي العهد يوجه بنقل مواطن بطائرة خاصة من المالديف إلى أحد مستشفيات جدة - صحيفة صدى الالكترونية

ولي ولي العهد يوجه بنقل مواطن بطائرة خاصة من المالديف إلى أحد مستشفيات جدة
صدرت توجيهات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن إلى أحد مستشفيات محافظة جدة قادماً من جزر المالديف وذلك عقب عارض صحي أُدخل على إثره للعناية المركزة.
و كان المواطن الذي يقضي شهر العسل مع زوجته في جزر المالديف قد أصيب بعارض صحي نُقل بسببه إلى أحد المستشفيات وأدخل إلى العناية المركزة في المالديف.
وتحملت السفارة السعودية لدى المالديف تكاليف علاج المواطن، كما نقلت زوجته إلى فندق ووفرت لها وسيلة نقل لإيصالها إلى المستشفى بشكل يومي للبقاء بجوار زوجها.
[email protected]@….قآآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 17424 ] نشر منذ 6 شهور
آه ياالمالديف🤔
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
يا هلا ومسهلا باخوي [email protected]@….قآآآآآهرهم .
وينك يا خوي سعد .؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عسى ماشر طولت الغياب .
مالك عاده تغيب عن صدى كل هالمُده .؟؟
[email protected]@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17424 ] نشر منذ 6 شهور
الله يسلمك والله شويةأشغال…
معلق حاليآبين السماء والأرض…
لكن لي عودة قريب أنشاءالله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15520 ] نشر منذ 6 شهور
يا ربي شهر عسل قلب يصل الله يشفيه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13451 ] نشر منذ 6 شهور
ترجع لنا بالسلامه يالقرني فقدنا تعليقاتك صراحه 😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15520 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههه دانه شكله فوق صور الصين يدور لزوجات ابوه
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4607 ] نشر منذ 6 شهور
فيك الخير والبركه الله يجزاك الف الف خير وانشاء الله تكتب في موازين حسناتك
[email protected]@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17424 ] نشر منذ 6 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
محرومه ودانه والجرناس
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13451 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههههههههههه مين يالمحرومه تقصدين عاد سور الصين أهنيه اللي موجود فيه حلووو مره هع
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
خير انشاالله ..