بريطانيا تندد باستهداف الدبلوماسيين الإماراتيين في قندهار - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

ندّد مسؤولون بريطانيون بالهجوم الإرهابي الذي استهدف دبلوماسيين إماراتيين في قندهار، معتبرين أنه عمل وحشي استهدف دبلوماسية تميّزت بالاعتدال والعمل الإنساني من أجل السلام.

وقال سفير بريطانيا لدى الإمارات فيليب برهام إن “الهجوم الإرهابي في قندهار الذي استهدف دبلوماسيين إماراتيين كانوا في مهمة إنسانية يشكّل صدمة كبيرة لنا ويدلّ على جبن ووحشية منفذيه”.

وأضاف برهام، في بيان اليوم “نقف جنباً إلى جنب مع أصدقائنا بالإمارات ضد التهديدات التي نواجهها معاً في أفغانستان والعالم”.

وبدوره قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سموأل إن “استهداف دبلوماسيين إماراتيين هو استهداف لدبلوماسية الاعتدال ونشر السلام وحل النزاعات والعمل الإنساني التي امتازت بها الدبلوماسية الإماراتية”.

وأضاف “الدبلوماسية تتعلق بالحوار السلمي، واستهداف دبلوماسيين وهم يؤدون مهامهم السلمية يعتبر جريمة”.

وكان وفد دبلوماسي إماراتي قد تعرض لهجوم في مدينة قندهار الثلاثاء الماضي، أثناء مشاركته في تدشين مشروعات خيرية إماراتية للشعب الأفغاني، ما أسفر عن وفاة خمسة إماراتيين وإصابة السفير الإماراتي.