واشنطن تفرض عقوبات على فروع من جيش الأسد وشخصيات جديدة مقربة منه - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن (صدى):

قالت تقارير إخبارية أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على فروع من جيش الأسد وشخصيات جديدة مقربة منه.

و لم تذكر التقارير أية تفصيلات بشأن الأسماء الجديدة و لا طبيعة العقوبات .

و كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اعلنت في يوليو الماضي أنها فرضت عقوبات جديدة على أشخاص وشركات زعمت أنها تدعم الحكومة السورية.

وتضمن القائمة حينها سبع شركات وثمانية أشخاص، من ضمنهم المواطن الروسي يوسف عربش. كما تشير وزارة الخزانة إلى أن هذا الرجل هو مدير ممثلية شركة “هيسكو” السورية في موسكو.

إضافة إلى ذلك، أدرج مدير الشركة المالي، نبيل تيزيني على القائمة. ووفقا لمعطيات الوزارة، فقد ساعدت ممثلية الشركة التي يديرها عربش الحكومة السورية في صفقات نفطية.