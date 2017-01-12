تركيا تغازل الناتو بعد تطور علاقاتها بروسيا - صحيفة صدى الالكترونية

انقرة(صدى):

أكد وزير الدفاع التركي فكري إشيق أن تطور علاقات بلاده مع روسيا لا يأتي على حساب علاقات تركيا مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن إشيق القول في الكلمة التي ألقاها بمؤتمر “سفراء تركيا في الخارج” بالعاصمة أنقرة اليوم إن “تطور علاقاتنا مع روسيا لا يعني، إضعافها مع الناتو، سنواصل علاقتنا مع التحالف والتعاون معه”.

وقال إشيق “نحتفظ بحق انتقاد الناتو، لعدم إلتزامه بتعهداته تجاه تركيا، ونمارس هذا الحق بين الحين والآخر”.

وشدد إشيق على ضرورة مكافحة منظمة “غولن الإرهابية” في تركيا وخارجها، ووصف مكافحة المنظمة الإرهابية بأنه “نضال من أجل بقاء الدولة التركية”.

وأضاف إشيق “بإمكاننا القول إن ظهر المنظمة مكسور، إلا أن خطرها لم يزل بعد”.