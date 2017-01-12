اليوم .. 144 حادثاً مرورياً في دبي بسبب الضباب - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

سجلت إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي خلال فترة الضباب اليوم الخميس 144 حادثاً مرورياً في مناطق متفرقة بالإمارة منذ السادسة وحتى العاشرة صباحاً، فيما تلقت الإدارة 1257 مكالمة هاتفية في الفترة ذاتها.

من جانبه دعا مدير إدارة المركز بالوكالة، المقدم محمد جمعة أمان، جميع السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الجو لاسيما خلال أوقات الضباب، مطالباً باستخدام الإضاءة الخاصة بالضباب، والإشارة الدالة على الانتقال عند التحرك من مسرب إلى آخر.

وأكد أهمية استخدام جميع المركبات للأنوار في ساعات الصباح الباكر عند الخروج إلى العمل، وتجنب استخدام الإشارات الأربع إلا عند وقوع حادث أو لتحذير السائقين الآخرين من وجود شيء غير عادي على الطريق، حيث يؤدي استخدام تلك الإشارات بصورة متواصلة خلال الضباب إلى حرمان قائد المركبة من استخدام تلك الإشارات لتحديد نيته تغيير مساره أو التحذير من أية طوارئ على الطريق.

ونبه السائقين إلى التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة، إضافة إلى الخروج للعمل قبل وقت كاف.