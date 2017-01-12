سمية الألفي تكشف عن حقيقة مرضها النادر  وعجزها عن الحركة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية المعتزلة، سمية الألفي، عن تفاصيل مرضها النادر، موضحة انها أصيبت بأكياس على النخاع الشوكي؛ ما جعلها عاجزة عن الحركة لفترة.

وقالت في حوارها عبر برنامج “فحص شامل” الذي يذاع على فضائية “الحياة”، أنها أجرت ٧ عمليات جراحية في ظهرها، للتخلص من هذه الأكياس، ولكنها باءت بالفشل، ثم سافرت إلى أمريكا وتم تركيب مضخة في جسدها لمادة “المورفين” المخدرة تقوم بضخ كمية من هذا المخدر يوميًا في جسدها حتى تتغلب على الألم.

وأضافت سمية الألفي، أن طليقها، النجم الكبير، فاروق الفيشاوي، لم يتخل عنها لحظة واحدة، أثناء رحلة علاجها، وتنقل معها من بلد إلى آخر، حتى وجدت العلاج المناسب، مشيرة إلى أن علاقة الحب التي تجمعهما أقوى من أي شيء.

واوضحت إنها من الممكن أن تعود للفن مرة أخرى، لكن في حال عثورها على عمل يتناسب وتاريخها الفني الكبير.