الكشف عن تفاصيل جديدة حول مداهمة الشرطة لوكر إرهابيي الياسمين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة حول العملية الأمنية لمداهمة وكرا للإرهابيين في حي الياسمين بالرياض، وأسفرت عن مقتل أخطر إرهابي متخصص في صناعة الأحزمة والعبوات الناسفة.

وقالت المصادر، أن المعلومات التى توافرت أمام قوات الطوارىء الخاصة أكدت على وجود عدد من الإرهابيين يترددون على المبنى على شكل مجموعات من بينهم أشخاص يرتدون زياً نسائياً بهدف التمويه، مضيفة، أن قوات الأمن طوقت الحي بالكامل، بعد التأكد من وجود الإرهابي “طايع الصيعري” بعدما توقعت أن يكون الإرهابيان استأجروا أكثر من فيلا لإعطاء إيحاء بأنهم على علاقة بجيرانهم.

وأضافت المصادر، أن قوات الأمن بدأت بمداهمة الفيلا الأولى عند الساعة الرابعة فجراً، ولم يكن بها أحد، وعند الوصول للفيلا الثانية عثر على عائلة تسكنها، وبعد التأكد من هوياتهم طلب منهم إخلاء المبنى لخطورة الأشخاص الذين سيتم مداهمة موقعهم.

وتابعت المصادر، أن رجال الأمن اكتشفوا خلال الاستطلاع، وجود ثلاث أسطوانات غاز موزعة داخل المبنى لتفجيرها حال مداهمتهما، فصدرت أوامر بعدم إطلاق النار عليهما داخل الفيلا وتركهما يغادران، حتى لا تتعرض الأسطوانات لأي إطلاق نار، ما يؤدي لانفجارهما وتضرر الفلل المجاورة وإصابة سكان الحي، بحسب “الجزيرة”.

وأشارت المصادر، أن الإرهابيين قفزا على المنزل الملاصق لوكرهما وخرجا للشارع، وأبلغت قوات الطوارئ الجهات الأمنية المشاركة بالمداهمة بأن الإرهابيين يحملان حزامين ناسفين وتمت المطالبة بإطلاق النار على رأسيهما وليس الأطراف أو الصدر، حتى لا يتمكنا من استخدام الحزام الناسف ويتضرر بذلك المجاورون لمسرح العملية.

وأكدت المصادر أن قتل الإرهابيين مباشرة حال دون استخدامهما الحزامين، مشيرة إلى أنه لو تمكن الاثنان أو أحدهما من تفجير الحزام لتضررت المنازل المحيطة، إضافة لتعرض رجال الأمن وبعض المواطنين الذين يتابعون العملية للإصابة.