تعليم وادي الدواسر يصدر بيانا يعلق فيه على مقطع "الطالب اليتيم" - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أصدرت إدارة تعليم وادي الدواسر بيانا اليوم الخميس، علقت فيه على مقطع الفيديو الذي تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم قبول الطالب اليتيم محمد ناصر الدوسري في مدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية بمحافظة السليل.

وقال مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر صقر الصقر بأن الإدارة تابعت بكل اهتمام مقطع الفيديو، وأنه بعد التواصل مع قائد المدرسة تأكد صحة ما تمّت الإشارة إليه من عدم قبول الطالب المذكور نظراً لإمكانيات مبنى المدرسة الحكومي (الريفي) الذي لايتسع الفصل الواحد منه لأكثر من 20 طالباً ، وأعداد طلابها الذي يفوق 250 طالباً ؛ لاسيما وأنها في منطقة تتركز فيها الكثافة السكانية.

وأضاف الصقر إلى أنه تم التفاهم مع ولي أمر الطالب ومكتب التعليم في محافظة السليل (مسبقاً) بأنه سيتم قبوله في المدرسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام 1437-1438هـ تقديراً لظروفه، فيما أشارت إدارة المدرسة إلى أن الطالب مقيَّد حالياً في مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية والتي لا تبعد عن مدرسة ابتدائية سعد بن أبي وقاص سوى كيلو متر واحد فقط.

يذكر بأنه تم تداول مقطع فيديو عن رفض مدير مدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية بمحافظة السليل قبول طالب يتيم “الأم” ووالده يعمل خارج المحافظة ويجاور منزله مدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية ، التي يرغب في الدراسة بها.