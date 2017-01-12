الكويت: انتحار جندي أمريكي داخل معسكر للقوات جنوب البلاد - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت: انتحار جندي أمريكي داخل معسكر للقوات جنوب البلاد
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس عن انتحار أحد الجنود الأمريكيين عن طريق إطلاق النار على نفسه من سلاحه داخل معسكر القوات الأمريكية في المنطقة الجنوبية للبلاد.
وأوضحت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي انه تم نقل الجندي الأمريكي إلى مستشفى العدان الا انه توفي متأثرا بإصابته لدى وصوله إلى المستشفى مؤكدة مباشرة الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري لمعرفة كافة التفاصيل ذات الصلة بالقضية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11392 ] نشر منذ 6 شهور
مو مشكله بما انه اراد انهاء حياته بهذا الشكل فهو حر
زعيم أسياء[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 شهور
كل ما يخطر على بالكم .. متوفر للأمريكي بل يطلب الى يبي يجيه لموقع سكنه
من غير راتبه الكبير جدا جدا الى تصرفه له دولة الكويت .. وكل أنواع الرفاهيه
.. متوفره لهم في غربتهم عن بلادهم .. بل يتم حراسة سكنهم من كل
الأتجاهات وفرض رقابه كامله على السكن كامل لحمايتهم من خطر الأرهاب وشره
على مدار 24 ساعه ..
حتى يتاقلمو مع المنطقه ويستطعون أن يدربو
أفراد الجيش الكويتي على كل الاجهزه والاليات والاسلحه الأمريكيه الموجوده في
الكويت .. لو لم يتم معاملتهم وكانهم في بلدهم أمريكاء وتوفير لهم سبل الراحه الجائزه
والمحرمه .. سوف يذهبون الى دولتهم بسبب تململهم من المنقطه .. وهذا ينطبق على
! والمنتحر كل شي متوفره الى راحة القلوب ديننا الأسلامي .. عشان كذا ريح عمره من الدنيا وانتحر