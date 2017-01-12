 لن تصدق ..عوانس الجزائر يفوق عدد سكان 5 دول عربية - صحيفة صدى الالكترونية

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لن تصدق ..عوانس الجزائر يفوق عدد سكان 5 دول عربية

لن تصدق ..عوانس الجزائر يفوق عدد سكان 5 دول عربية
مليكة فؤاد(صدى):

كشفت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن احصائيات ما يقدر بـ 200 ألف عانسا في الجزائر سنويا، حيث ارتفع عدد العنوسة بمعدل 11 مليون امرأة عانس وهو الرقم الذي يفوق عدد سكان 5 دول عربية، وفقا لتلك التقارير.

 

ووصل معدل العنوسة في البلاد على النحو التالي: 11 مليون عانس فوق سن  25 عاماو5 ملايين  منهن فوق سن 35 عاما ، و تسجيل 200 ألف عانس سنويا.

 

واوضحت الأرقام الرسمية المعلنة من طرف الديوان الوطني للإحصاء الجزائري قبل نحو 3 سنوات عن وجود أربعة ملايين فتاة لم تتزوج بعد على الرغم من تجاوزهن الرابعة والثلاثين. وفق ما نشرت سكاي نيوز.

 

يذكر ان ارتفاع معدل العنوسة في الجزائر يقبل وقوع 56 ألف حالة طلاق في عام 2016، كما جرى إحصاء نحو 41 ألف سيدة مطلقة عاملة.

 

كما تسجل أعلى حالات الطلاق لدى المتزوجين في الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاما.


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67 تعليق

[ عدد التعليقات: 8429 ] نشر منذ 6 شهور

نفس الشي عندنااا . تلاقوون بكل بيت
4 5 عوانس 😪
الله يرزقنا من واسع فضلها
🙂☺

[ عدد التعليقات: 11392 ] نشر منذ 6 شهور

العنوسه منتشره في الوطن العربي بشكل كبير وليست مقتصره على الجزائر فقط فلو نظرنا الى مصر مثلا لوجدنا العوانس اكثر بكثير من الجزائر نسبة لعدد السكان في مصر وكذلك في المغرب ستجدها مرتفعه وايضا عندنا في السعوديه وفي دول مجلس التعاون الخليجي

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرزق الجميع يا خيتي أسوووم .. وماتعدي السنه إلا كلهن متزوجات .

[ عدد التعليقات: 8429 ] نشر منذ 6 شهور

آمين يارب .. 😙♥

[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرزق الجميع ،،،

بجماعتنا مافي ولا عانس ،،

حتى اللي تتطلق تتزوج ثاني وثالث😂

مدري كيف ماجت هالحاله عندنا دامها صارت على مستوى الوطن العربي ،،،

[ عدد التعليقات: 13449 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرزقهم الله ما ينسى عباده 😊

[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 6 شهور

والله ي غرام هذي الحظوظ والا بلاش

[ عدد التعليقات: 2962 ] نشر منذ 6 شهور

يرزق من يشاء الله يرزق الجميع زوجات صالحات وازواج صالحين ويصلح احوال المسلمين

[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور

هي وقفت ع البنات بس الحين حتى الشباب عنسوا ولكن مانقول الا الله يعين الجميع بس وييسر لهم التوفيق

[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور

ماشاء الله ي غرام اللهم لاحسد هالحين ي غرام انتوا زوجاتكم بينكم وبين بعض ولا تطلعون برا القبيله. او العائلة

[ عدد التعليقات: 1190 ] نشر منذ 6 شهور

الجزائر قبلية جداً مثل السعودية لذا تكثر لديهم حالات العنوسة كماهي لدينا
تكافؤ النسب هو المحرك الأساسي للعنوسة هنا وهناك..

[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور

عادي عندنا ي وهم يزوجون من القبايل الثانية ،،،

[ عدد التعليقات: 2962 ] نشر منذ 6 شهور

حنا بعد ياغرام ناس من جماعتي مرتين تطلقو والبعض ترملو ويتزوجون عادي

[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور

مشاء الله ي قحطانية ع جماعتكم وجماعتنا وعقبال باقي الجماعات ،،،

ودوم يارب يظل الحال هيك،،،

[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور

اجل توسطي لي ي غررام اذا فيه بنات عازبات محترمات من جماعتكم انا الصراحة خاطري بجنوبيه لانه يقولون الجنوبيه سنعه وست بيت من الطراز الاول ناهيتس عن الجمال الطبيعي الرباني والحمار والبياض الناصع عندتس الزهارين والغمد والعمري اللي في النماص يقولون بناتهم مزايين حور عين الدنيا
انا اذكر وحده قبل فتره بسيطه هي شمرانيه علمتني بديرتهم في قريه وعلمتني بشيخ قبيلتهم اللي يبي يروح يكلمه ويزوجون من كل ديره ماعندهم مشكله ولكن انا نسيت ديرتهم اتمنى ان تسانها تشوف تعليقي تدخل وتعلمني بديرتهم

[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور

في بنات مزيونات ومحترمات ولكن ي وهم صح يزوجون

من برا بس مو رجال مايعرفون عنه شيء ،،

يكون في معرفه من قبل بين العوايل أو جيران هيك علاقات ،،

[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرزقك الجميع من فضله وكل شي في النهايه قسمه ونصيب

[ عدد التعليقات: 9366 ] نشر منذ 6 شهور

ارزاق ربي مقسمها
فلاتموت نفس قبل ان تستوفي رزقها ونصيبها من الدنيا🙏

[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور

هههههههه الله يسعدتس ياغرام صرفتيني بس ب اُسلوب ذوق بعيد عن الصدمات العنيفه 😂😂😂😂😂
الله يعين بس ع هالدنيا وين مانطقها عوجا وين مانروح مقفله البيبان بوجيهنا الي الله المشتكى

[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور

المفترض الناس ماتعقد الأمور الرجال يسال عنه في ديرته وعمله ويعرفون بعدين عنه اذا هو رجال كفو ولا العكس

[ عدد التعليقات: 13449 ] نشر منذ 6 شهور

غرومه انتي من وين بالجنوب بعد اذنك يعني 😎

[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور

يا وهم. ديرتهم شمران من فوق. عقبة حزنه السراه جهة بالجرشي لان شمران زين ا سراه وتهامه

[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 6 شهور

للاسف اغلب العنوسه من الامازيغ والسبب فيهم عنصريه مثل الاكراد والسادة عندنامايزوجون عربي لكن بنات العرب يتزوجونهم

[ عدد التعليقات: 3754 ] نشر منذ 6 شهور

طيب وعنوسة الشباب كم مليون ؟؟؟؟؟؟؟ لانه العنوسة ماهي بس للإناث حتى الذكور عندهم عنوسة

[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور

لست محرومه شكلك حولنا وقريبه من تهامه☺

[ عدد التعليقات: 2254 ] نشر منذ 6 شهور

بعض العادات في الزواجات هي العائق في الزواج عادات ليست من الدين بل اختلقها الناس ولله الحمد بعض القبائل عندنا بالجنوب إلى حد ما طيبة ومقبولة
أما ما يمعناه في بعض القبائل من عادات في الزواج الواحد يكون عانس أحسن له .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور

الله يسعد قلبك وهم لا والله ماصرفتك بس هذا الواقع ،،،

دندونه انا من تنومه وإنتي من وين خيتو طبعا بعد إذنك،،،

[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 6 شهور

والله وكلكن من نفس الديره ههههههههه
الله يسعدكن ي حبي لكن والله

[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور

تهامه الباحه

[ عدد التعليقات: 13449 ] نشر منذ 6 شهور

يا هلا وغلا فيك وفي أهل تنومه ❤️

أنا من الباحه يا قلبي 😍

[ عدد التعليقات: 8429 ] نشر منذ 6 شهور

أغلب اللي هون جنوبيين ^_^ ,,.

[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور

هلا هلا بالسرويه طبعا انا تهاميه😁

[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 6 شهور

انا من العاصمه ي محرومه بكل فخر احم احم

[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور

يسعد قلبك يالمحرومه انتي ودانه احساسي كان يقول لي انكم قريبين مني طبعا انا من قلوه اذا تعرفوها

[ عدد التعليقات: 13449 ] نشر منذ 6 شهور

روزا يا هلا وغلا عاد العاصمه نصفي الثاني عشت ودرست فيها خلينا نتزاور هع

بسمة رضا حياكي يا قلبي تشرفنا والله اي معروفه أكييييد ولي ناس هناك

[ عدد التعليقات: 1241 ] نشر منذ 6 شهور

انا لا وسيع صدر

[ عدد التعليقات: 5193 ] نشر منذ 6 شهور

ما اتوقع صحيح الرقم

[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرزق كل عانس من بنات وشباب ويرزق كل مطلقه عامه في كل مكان وخاصه عندنا بقبيلتنا .لانهم المطلقه عندنا ما احد ينظر لها ولا احد يتزوجها رغم ان المطلاقات عندنا ليس لديهن اطفال ولسا في عز شبابهن .واذا طلق وحده يقلون تجلس نين تموت ما احد جاها .سواء كان الخطا منها او لسا منها .الله يكون بعونهن لمى يبقي لهن الا الله حتي من البيوت ما يخرن الا لضروره .الله يرزقهن ويعوضهن ويصبرهن ع كل من حولهن .اتمنى تدعون لهن يمكن دعوه منكم تفك عنهن ما هن فيه .

[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور

بسمة رضا انتي آنسه والا مدام اذا آنسة ابخطبتس ي الزهرانيه ع سنة الله ورسولة
والله وستين مليون نعم فيكن كلكن ي الجنوبيات بني شهر وزهران وغامد وعسير الهول ديرة اسووووومي

[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور

لا صار مالك في الجنوبيات معشوقہَ ريح ضميرك من عنا العشق وَ ارتاح يسعد مساء الجنوبيات في كـل ديرهہَ وَ يسعد مساء اللي من نصيبھ #جنوبيه

[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرزقك اخوي وهم من واسع فضله ويوفقك انت وجميع القراء عليك بالصدقه ولازم الاستغفار

[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور

ليش ياعروس المصايف المطلقه مو انسانه ليش ما يقتنعون ان هذا نصيب و ان ت هل والله كاتب لهم يتطلقون الحمد لله ماعندنا الى ثنتين. مطلقات من زمان واولادهن متزوجين

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 6 شهور

حرر الرد

[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور

خير ماقلتي ي بسمة رضا جزاتس الله خير وكثر الله من امثالتس
اما ماناحية الصدقه والله اني أتصدق ياخوتس ولاني بشحيح لكن التوافيق من الله سبحانة والاستغفار بعد نستغفر ولله الحمد ولكن الله يوزع رزقه ع من يشاء من عباده
اما من ناحية الأماني اشهد ب الله اني اتمنى جنوبيه واسأل الله رب العرش العظيم انه يحقق لي هالامنيه السنة ذي
وشكلي خلاص ب فصل من العمل وبخلي فلتي وقف لي ولهلي وللمحتاجين وبروح للملجأ وبعيش هناك أحسن لي خلاص والحين ببتسي 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور

عروس المصايف اسأل الله رب العرش العظيم في هذا اليوم الفضيل ان يوفقتس بزوج صالح انتي وكل مطلقه وكل بنت وشاب وب الأخص بنات الصحيفه عاجلا غير آجلا
كما انني اسأل الله العظيم ان يوفقني بزوجة صالحه عاجلا غير آجلا

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور

الحل في الاسلام معروف، ولمن أعراض الناس عنه سبب العنوسة ومن بعد العنوسة مشاكل متوقعة ،،،،،،

[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور

يا وهم بنت الجنوب وبنت الشرقية وبنت
الشمال. وبنت الغربية وبنت الوسطى. كلهن خير وبركه

[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور

ي المحرومة كلهم خير وبركة انا ماقلت شيء لكن النفس وماتهوى …. وقبل اشوي وحنا ع الغدا كلمت الأهل يدورن لي بنت الحلال الصراحة خلاص ماقدر اصبر اكثر من كذا والتشرط بيضيع أعمارنا ع الفاضي ف مالنا الا ب القناعة ان كانت زينه والا شينه … ماكل مايتمناه المرء يدركه

[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 6 شهور

الله يجزك خير ياوهم الايام ويسمع منك .ويرزقك الزوجه الصالحه الي تسعدك ويوفقك في حياتك .انت وجميع اخواني واخواتي بالصحيفه يرزقهم ويسعدهم دنيا واخره .وازواج وزوجات صالحين وصالحات يرزقكم ويرزقهن . . ويرزقنا وياكم با الي نتمنها ونريده ويعوضنا ويعوضنا قبل الموت .اامين يارب

[ عدد التعليقات: 2962 ] نشر منذ 6 شهور

والف نعم ببقحطان هههه وبناتهم وشبابهم هههه

[ عدد التعليقات: 2962 ] نشر منذ 6 شهور

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تأتى بها برزق وفرج
وترفع بها عنا كل ضيق ومقت وحرج
بجاه من صلى بالأنبياء ثم عرج
صلاة ماصلاها مهموماً إلا انفرج
وعلى اله وصحبه وسلم

اللهم لا تحرمنا وإياهم من الأجر العظيم
واجمعنا وإياهم فى الجنة ..

[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور

اللهم صل وسلم على نبينا محمد