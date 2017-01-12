لن تصدق ..عوانس الجزائر يفوق عدد سكان 5 دول عربية - صحيفة صدى الالكترونية

لن تصدق ..عوانس الجزائر يفوق عدد سكان 5 دول عربية
كشفت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن احصائيات ما يقدر بـ 200 ألف عانسا في الجزائر سنويا، حيث ارتفع عدد العنوسة بمعدل 11 مليون امرأة عانس وهو الرقم الذي يفوق عدد سكان 5 دول عربية، وفقا لتلك التقارير.
ووصل معدل العنوسة في البلاد على النحو التالي: 11 مليون عانس فوق سن 25 عاماو5 ملايين منهن فوق سن 35 عاما ، و تسجيل 200 ألف عانس سنويا.
واوضحت الأرقام الرسمية المعلنة من طرف الديوان الوطني للإحصاء الجزائري قبل نحو 3 سنوات عن وجود أربعة ملايين فتاة لم تتزوج بعد على الرغم من تجاوزهن الرابعة والثلاثين. وفق ما نشرت سكاي نيوز.
يذكر ان ارتفاع معدل العنوسة في الجزائر يقبل وقوع 56 ألف حالة طلاق في عام 2016، كما جرى إحصاء نحو 41 ألف سيدة مطلقة عاملة.
كما تسجل أعلى حالات الطلاق لدى المتزوجين في الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاما.
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8429 ] نشر منذ 6 شهور
نفس الشي عندنااا . تلاقوون بكل بيت
4 5 عوانس 😪
الله يرزقنا من واسع فضلها
🙂☺
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11392 ] نشر منذ 6 شهور
العنوسه منتشره في الوطن العربي بشكل كبير وليست مقتصره على الجزائر فقط فلو نظرنا الى مصر مثلا لوجدنا العوانس اكثر بكثير من الجزائر نسبة لعدد السكان في مصر وكذلك في المغرب ستجدها مرتفعه وايضا عندنا في السعوديه وفي دول مجلس التعاون الخليجي
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9366 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرزق الجميع من واسع فضله😊
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرزق الجميع يا خيتي أسوووم .. وماتعدي السنه إلا كلهن متزوجات .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور
كلاً رزقه عند ربه
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8429 ] نشر منذ 6 شهور
آمين يارب .. 😙♥
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرزق الجميع ،،،
بجماعتنا مافي ولا عانس ،،
حتى اللي تتطلق تتزوج ثاني وثالث😂
مدري كيف ماجت هالحاله عندنا دامها صارت على مستوى الوطن العربي ،،،
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13449 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرزقهم الله ما ينسى عباده 😊
روزا[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 6 شهور
والله ي غرام هذي الحظوظ والا بلاش
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2962 ] نشر منذ 6 شهور
يرزق من يشاء الله يرزق الجميع زوجات صالحات وازواج صالحين ويصلح احوال المسلمين
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
هي وقفت ع البنات بس الحين حتى الشباب عنسوا ولكن مانقول الا الله يعين الجميع بس وييسر لهم التوفيق
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
ماشاء الله ي غرام اللهم لاحسد هالحين ي غرام انتوا زوجاتكم بينكم وبين بعض ولا تطلعون برا القبيله. او العائلة
slem999[ عدد التعليقات: 1190 ] نشر منذ 6 شهور
الجزائر قبلية جداً مثل السعودية لذا تكثر لديهم حالات العنوسة كماهي لدينا
تكافؤ النسب هو المحرك الأساسي للعنوسة هنا وهناك..
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
عادي عندنا ي وهم يزوجون من القبايل الثانية ،،،
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2962 ] نشر منذ 6 شهور
حنا بعد ياغرام ناس من جماعتي مرتين تطلقو والبعض ترملو ويتزوجون عادي
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
مشاء الله ي قحطانية ع جماعتكم وجماعتنا وعقبال باقي الجماعات ،،،
ودوم يارب يظل الحال هيك،،،
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
اجل توسطي لي ي غررام اذا فيه بنات عازبات محترمات من جماعتكم انا الصراحة خاطري بجنوبيه لانه يقولون الجنوبيه سنعه وست بيت من الطراز الاول ناهيتس عن الجمال الطبيعي الرباني والحمار والبياض الناصع عندتس الزهارين والغمد والعمري اللي في النماص يقولون بناتهم مزايين حور عين الدنيا
انا اذكر وحده قبل فتره بسيطه هي شمرانيه علمتني بديرتهم في قريه وعلمتني بشيخ قبيلتهم اللي يبي يروح يكلمه ويزوجون من كل ديره ماعندهم مشكله ولكن انا نسيت ديرتهم اتمنى ان تسانها تشوف تعليقي تدخل وتعلمني بديرتهم
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
في بنات مزيونات ومحترمات ولكن ي وهم صح يزوجون
من برا بس مو رجال مايعرفون عنه شيء ،،
يكون في معرفه من قبل بين العوايل أو جيران هيك علاقات ،،
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرزقك الجميع من فضله وكل شي في النهايه قسمه ونصيب
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9366 ] نشر منذ 6 شهور
ارزاق ربي مقسمها
فلاتموت نفس قبل ان تستوفي رزقها ونصيبها من الدنيا🙏
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههه الله يسعدتس ياغرام صرفتيني بس ب اُسلوب ذوق بعيد عن الصدمات العنيفه 😂😂😂😂😂
الله يعين بس ع هالدنيا وين مانطقها عوجا وين مانروح مقفله البيبان بوجيهنا الي الله المشتكى
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
المفترض الناس ماتعقد الأمور الرجال يسال عنه في ديرته وعمله ويعرفون بعدين عنه اذا هو رجال كفو ولا العكس
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13449 ] نشر منذ 6 شهور
غرومه انتي من وين بالجنوب بعد اذنك يعني 😎
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور
يا وهم. ديرتهم شمران من فوق. عقبة حزنه السراه جهة بالجرشي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور
يا وهم. ديرتهم شمران من فوق. عقبة حزنه السراه جهة بالجرشي لان شمران زين ا سراه وتهامه
ضويحي الكعبي شبوة اليمن[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 6 شهور
للاسف اغلب العنوسه من الامازيغ والسبب فيهم عنصريه مثل الاكراد والسادة عندنامايزوجون عربي لكن بنات العرب يتزوجونهم
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3754 ] نشر منذ 6 شهور
طيب وعنوسة الشباب كم مليون ؟؟؟؟؟؟؟ لانه العنوسة ماهي بس للإناث حتى الذكور عندهم عنوسة
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور
لست محرومه شكلك حولنا وقريبه من تهامه☺
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2254 ] نشر منذ 6 شهور
بعض العادات في الزواجات هي العائق في الزواج عادات ليست من الدين بل اختلقها الناس ولله الحمد بعض القبائل عندنا بالجنوب إلى حد ما طيبة ومقبولة
أما ما يمعناه في بعض القبائل من عادات في الزواج الواحد يكون عانس أحسن له .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
الله يسعد قلبك وهم لا والله ماصرفتك بس هذا الواقع ،،،
دندونه انا من تنومه وإنتي من وين خيتو طبعا بعد إذنك،،،
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور
يااااااااااه ياتنومه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور
بسنه انتي من فين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور
بسنه رضا انتي من فين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور
بسمه رضا انتي من فين
روزا[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 6 شهور
والله وكلكن من نفس الديره ههههههههه
الله يسعدكن ي حبي لكن والله
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور
تهامه الباحه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13449 ] نشر منذ 6 شهور
يا هلا وغلا فيك وفي أهل تنومه ❤️
أنا من الباحه يا قلبي 😍
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8429 ] نشر منذ 6 شهور
أغلب اللي هون جنوبيين ^_^ ,,.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور
نعمين في عزوتي وانتم. لباساً على الراس
من المخواه والى قلوه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور
روزا انتي من فين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور
هيا ياجماعه كل واحد يقول من فين
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور
هلا هلا بالسرويه طبعا انا تهاميه😁
روزا[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 6 شهور
انا من العاصمه ي محرومه بكل فخر احم احم
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور
يسعد قلبك يالمحرومه انتي ودانه احساسي كان يقول لي انكم قريبين مني طبعا انا من قلوه اذا تعرفوها
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4607 ] نشر منذ 6 شهور
معك التحيه يانسيم الجنوبي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13449 ] نشر منذ 6 شهور
روزا يا هلا وغلا عاد العاصمه نصفي الثاني عشت ودرست فيها خلينا نتزاور هع
بسمة رضا حياكي يا قلبي تشرفنا والله اي معروفه أكييييد ولي ناس هناك
skaka[ عدد التعليقات: 1241 ] نشر منذ 6 شهور
انا لا وسيع صدر
فوفو 20[ عدد التعليقات: 5193 ] نشر منذ 6 شهور
ما اتوقع صحيح الرقم
عروس المصايف[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرزق كل عانس من بنات وشباب ويرزق كل مطلقه عامه في كل مكان وخاصه عندنا بقبيلتنا .لانهم المطلقه عندنا ما احد ينظر لها ولا احد يتزوجها رغم ان المطلاقات عندنا ليس لديهن اطفال ولسا في عز شبابهن .واذا طلق وحده يقلون تجلس نين تموت ما احد جاها .سواء كان الخطا منها او لسا منها .الله يكون بعونهن لمى يبقي لهن الا الله حتي من البيوت ما يخرن الا لضروره .الله يرزقهن ويعوضهن ويصبرهن ع كل من حولهن .اتمنى تدعون لهن يمكن دعوه منكم تفك عنهن ما هن فيه .
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
بسمة رضا انتي آنسه والا مدام اذا آنسة ابخطبتس ي الزهرانيه ع سنة الله ورسولة
والله وستين مليون نعم فيكن كلكن ي الجنوبيات بني شهر وزهران وغامد وعسير الهول ديرة اسووووومي
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
لا صار مالك في الجنوبيات معشوقہَ ريح ضميرك من عنا العشق وَ ارتاح يسعد مساء الجنوبيات في كـل ديرهہَ وَ يسعد مساء اللي من نصيبھ #جنوبيه
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرزقك اخوي وهم من واسع فضله ويوفقك انت وجميع القراء عليك بالصدقه ولازم الاستغفار
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور
اكيد اعرفها قلوه ولي ناس وقرايب فيها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور
ليش ياعروس المصايف المطلقه مو انسانه ليش ما يقتنعون ان هذا نصيب و ان ت هل والله كاتب لهم يتطلقون الحمد لله ماعندنا الى ثنتين. مطلقات من زمان واولادهن متزوجين
سعود[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 6 شهور
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وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
خير ماقلتي ي بسمة رضا جزاتس الله خير وكثر الله من امثالتس
اما ماناحية الصدقه والله اني أتصدق ياخوتس ولاني بشحيح لكن التوافيق من الله سبحانة والاستغفار بعد نستغفر ولله الحمد ولكن الله يوزع رزقه ع من يشاء من عباده
اما من ناحية الأماني اشهد ب الله اني اتمنى جنوبيه واسأل الله رب العرش العظيم انه يحقق لي هالامنيه السنة ذي
وشكلي خلاص ب فصل من العمل وبخلي فلتي وقف لي ولهلي وللمحتاجين وبروح للملجأ وبعيش هناك أحسن لي خلاص والحين ببتسي 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
عروس المصايف اسأل الله رب العرش العظيم في هذا اليوم الفضيل ان يوفقتس بزوج صالح انتي وكل مطلقه وكل بنت وشاب وب الأخص بنات الصحيفه عاجلا غير آجلا
كما انني اسأل الله العظيم ان يوفقني بزوجة صالحه عاجلا غير آجلا
ابو ابراهيم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
الحل في الاسلام معروف، ولمن أعراض الناس عنه سبب العنوسة ومن بعد العنوسة مشاكل متوقعة ،،،،،،
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور
يا وهم بنت الجنوب وبنت الشرقية وبنت
الشمال. وبنت الغربية وبنت الوسطى. كلهن خير وبركه
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
ي المحرومة كلهم خير وبركة انا ماقلت شيء لكن النفس وماتهوى …. وقبل اشوي وحنا ع الغدا كلمت الأهل يدورن لي بنت الحلال الصراحة خلاص ماقدر اصبر اكثر من كذا والتشرط بيضيع أعمارنا ع الفاضي ف مالنا الا ب القناعة ان كانت زينه والا شينه … ماكل مايتمناه المرء يدركه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور
لو عمرك ٩٠سنه والله كاتب لك تتزوج بتتزوج
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور
والله يرزقك ماتتمنى ان وكل انسان في هذه الدنيا
عروس المصايف[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 6 شهور
الله يجزك خير ياوهم الايام ويسمع منك .ويرزقك الزوجه الصالحه الي تسعدك ويوفقك في حياتك .انت وجميع اخواني واخواتي بالصحيفه يرزقهم ويسعدهم دنيا واخره .وازواج وزوجات صالحين وصالحات يرزقكم ويرزقهن . . ويرزقنا وياكم با الي نتمنها ونريده ويعوضنا ويعوضنا قبل الموت .اامين يارب
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2962 ] نشر منذ 6 شهور
والف نعم ببقحطان هههه وبناتهم وشبابهم هههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2962 ] نشر منذ 6 شهور
اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تأتى بها برزق وفرج
وترفع بها عنا كل ضيق ومقت وحرج
بجاه من صلى بالأنبياء ثم عرج
صلاة ماصلاها مهموماً إلا انفرج
وعلى اله وصحبه وسلم
اللهم لا تحرمنا وإياهم من الأجر العظيم
واجمعنا وإياهم فى الجنة ..
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
عليه الصلاة والسلام..