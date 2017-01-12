نائب رئيس اليمن يشدد على دعوة أعضاء البرلمان إلى إعلان تأييدهم للشرعية - صحيفة صدى الالكترونية

نائب رئيس اليمن يشدد على دعوة أعضاء البرلمان إلى إعلان تأييدهم للشرعية
شدد الفريق الركن “علي محسن صالح” نائب الرئيس اليمني، على ضرورة دعوة من تبقى من أعضاء البرلمان إلى إعلان تأييد الشرعية ومقاومة الانقلاب كونه يستهدف شرعية أعضاء البرلمان كممثلين اختارهم الشعب اليمني.
وأكد نائب الرئيس اليمني، خلال لقاءين منفصلين، له الليلة الماضية في مدينة الرياض، مع وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى، عثمان مجلي ورئيس تكتل نواب الشرعية، في البرلمان اليمني، محمد مقبل الحميري، لبحث الجهود المبذولة لأعضاء مجلس النواب في رفض سلوك الميليشيا الانقلابية، على أهمية مضاعفة جهود أعضاء مجلس النواب في استعادة مؤسسات الدولة، من أجل تبدأ بمزاولة سلطاتها المنوطة بها ومن ضمنها السلطة التشريعية ممثلة، في مجلسي النواب والشورى، مشيراً إلى توجيهات رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي المتصلة بالعمل على تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها الإنقلابيون والحد من ممارساتهم الفوضوية التي تطال موارد البلاد ونهبهم لمقدراتها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11392 ] نشر منذ 6 شهور
بالاول يا سعادة الفريق علي محسن طهروا صنعاء من الحوثي ومن عفاش وجماعته ومن ثم التفتوا للامور الثانويه مثل دعوة البرلمان وغيرها من الاشياء التي تهم المواطن اليمني في حياته اليوميه