نائب رئيس اليمن يشدد على دعوة أعضاء البرلمان إلى إعلان تأييدهم للشرعية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

شدد الفريق الركن “علي محسن صالح” نائب الرئيس اليمني، على ضرورة دعوة من تبقى من أعضاء البرلمان ‏إلى إعلان تأييد الشرعية ومقاومة الانقلاب كونه يستهدف ‏شرعية أعضاء البرلمان كممثلين اختارهم الشعب اليمني.‏

وأكد نائب الرئيس اليمني، خلال لقاءين منفصلين، له الليلة ‏الماضية في مدينة الرياض، مع وزير الدولة اليمني لشؤون ‏مجلسي النواب والشورى، عثمان مجلي ورئيس تكتل نواب ‏الشرعية، في البرلمان اليمني، محمد مقبل الحميري، لبحث الجهود ‏المبذولة لأعضاء مجلس النواب في رفض سلوك الميليشيا ‏الانقلابية، على أهمية مضاعفة جهود أعضاء ‏مجلس النواب في استعادة مؤسسات الدولة، من أجل تبدأ ‏بمزاولة سلطاتها المنوطة بها ومن ضمنها السلطة التشريعية ‏ممثلة، في مجلسي النواب والشورى، مشيراً إلى توجيهات ‏رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي المتصلة بالعمل ‏على تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها الإنقلابيون ‏والحد من ممارساتهم الفوضوية التي تطال موارد البلاد ‏ونهبهم لمقدراتها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية.