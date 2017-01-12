 الهلال يشكو رئيس اتحاد الطائرة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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الهلال يشكو رئيس اتحاد الطائرة

الهلال يشكو رئيس اتحاد الطائرة
الرياض(صدى):

أسند مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد، ملف التغريدات المسيئة للزعيم وجماهيره، للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات التي تحفظ حق الفريق، وعدم السماح بالتطاول عليه.

وأعدت الإدارة القانونية بنادي الهلال، تقريرا متكاملا يحتوي على العديد من التغريدات المسيئة للنادي وجماهيره، من قبل عبد الهادي الحبابي، الرئيس الجديد للاتحاد السعودي لكرة الطائرة وقررت اللجنة القانونية بنادي الهلال، تقديم الشكوى للجهات المسئولة عن ذلك، ولهيئة الرياضة والشباب، لاتخاذ ما يلزم والحفاظ عن الزعيم وجماهيره.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 6 شهور

اسلوب ترهيب لكل من هو غير زعيقي

[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 6 شهور

هذا النويدي بحاجة الى اخراجه من السعودية الى منطقة لايوجد فيها بشر عشان يسلمون الناس منهم، ماكفاهم انهم مكوشين على كل شيء ويبغون يخضعون الناس تحت ارادتهم اعوذ بالله اشغلوا الناس وشككوا في ذممهم ونواياهم ويبغون يسكتونهم ويمنعونهم من الكلام، ياعالم وش ذا النادي اللي اشغلنا ليل ونهار بكثرة الاعتراضات والصياح والنياح في كل مكان

[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 6 شهور

لان الاقزام تطاولوا على الزعيم

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 6 شهور

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[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 6 شهور

يارجل اعد مشاهدة مباراة الملكي ضد الهلال في كرة الطائرة تحيز غير طبيعي ضد الملكي وكأن الملكي فريق غير سعودي والهلال هو الفريق السعودي …يعني مفروض إدارة الملكي تتقدم بشكوى ضد المعلق