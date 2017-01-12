الهلال يشكو رئيس اتحاد الطائرة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أسند مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد، ملف التغريدات المسيئة للزعيم وجماهيره، للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات التي تحفظ حق الفريق، وعدم السماح بالتطاول عليه.

وأعدت الإدارة القانونية بنادي الهلال، تقريرا متكاملا يحتوي على العديد من التغريدات المسيئة للنادي وجماهيره، من قبل عبد الهادي الحبابي، الرئيس الجديد للاتحاد السعودي لكرة الطائرة وقررت اللجنة القانونية بنادي الهلال، تقديم الشكوى للجهات المسئولة عن ذلك، ولهيئة الرياضة والشباب، لاتخاذ ما يلزم والحفاظ عن الزعيم وجماهيره.