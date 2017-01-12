امريكي يقتل عشيقته وشرطية حاولت اعتقاله - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اقدم مواطن امريكي على قتل شرطية في مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا، جنوب شرقي الولايات المتحدة بطلق ناري ، وتسبب في قتل شرطي آخر أثناء عملية البحث عنه.

كانت الشرطية ديبرا كليتون، قُتلت بعيار ناري أطلقه عليها ماكريث لويد، أثناء محاولتها اعتقاله، حسبما افادت تقارير محلية.

واتهم لويد (40 عاماً)، بقتل عشيقته سيدي نيكسون (24 عاما)، في كانون الأول الماضي،وقام بإصابة شقيقها الذي كان قد هرع لمساعدتها، آنذاك.

وكثفت شرطة ولاية فلوريدا البحث عن المشتبه به في حادث القتل بنشر المئات من عناصرها في مدينة أورلاندو وخصصت مكافأة قدرها 60 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لإلقاء القبض عليه، بحسب تغريدات نشرتها صفحة مديرية قوات فرض القانون في فلوريدا، على موقع “تويتر”.

فيما أعلن ضابط الشرطة في مقاطعة أورانج، تتبع لها مدينة أورلاندو، جيري ديمينغز، في مؤتمر صحافي، أن شرطياً آخر قتل في حادث مروري خلال قيادته لدراجته النارية أثناء عملية البحث عن لويد، دون الكشف عن هويته.