"السعودية للكهرباء" تضع 3 مراحل لقراءة عدادات الكهرباء - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

ضعت الشركة السعودية للكهرباء 3 مراحل لقراءة عدادات الكهرباء لضمان صحة القراءة، وذلك للتأكد من صحة القراءة وعدم حدوث أي خطاء في فاتورة الاستهلاك.

وأوضح مدير مكتب خدمات المشتركين بمدينة بريدة المهندس أحمد الحميضي أن المراحل وهي: تسجيل قراءة العداد، إرسالها لجهاز URMS لمقارنتها بالقراءات السابقة، ثم تطبيق القراءات على أرض الواقع، مشيراً أن الأمر يهدف لرصد أي تجاوز للمعدل الطبيعي للقراءات السابقة.

ولفت إلى أن أجهزة القراءة الجديدة تتضمن مسارات معدة مسبقا للموظفين المخصصين لقراءة العدادات الكهربائية تضمن الدقة والسرعة، فيما لفت مدير الشؤون الإعلامية بشركة الكهرباء عبدالله الركف إلى أن المستهلك يمكنه التقدم بطلب للشركة لتقسيط المبالغ المتراكمة عليه.

وأضاف أن الشركة تدرس حالات ذوي الظروف الصحية الخاصة، لإتاحة الفرصة لهم لتقديم تقرير طبي عن وضعهم الصحي وحاجتهم الماسة للكهرباء لتسجيلهم في قائمة ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء.