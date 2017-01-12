 فيديو : شيلة - تل قلبي من اقصاه - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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فيديو : شيلة – تل قلبي من اقصاه




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8426 ] نشر منذ 6 شهور

لازم تعورون قلبي بصؤرةة هالمزيون !

😪😪😪😭😭😭😭😓😓😓😢😢😢😢

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور

أسوووم ..
ههههههههههههههههه.
إسم الله على قلبك .
هو صحيحح مزيون . مزيون .
بسسسس إيش رأيك في الشيلههه .؟
تراها رووووعهه .
من زينها صرررت زيككك احططط إحرووف زووود .
.
.
تراني أمزححححح خيتي أسوووووووووووم ..

[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور

غطى هالمزيون ع الشيله ي ألجرناس ،،

😂😂😂

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور

خيتي غرام .
أجَل ماشفتيني .
ههههههههههههههههه.
.
.
بعد تراني امزح .
الله يعطينا من الزين ما عطاه .
والحمدلله على كل عطاياه .

[ عدد التعليقات: 8426 ] نشر منذ 6 شهور

اخووي الجرناس .
الشيلةة والله ماسمعتهاا قعدت أطالع ذا الصلاة عالنبي ههههههههههههههههه ..
_
خذ راحتككك عزيزي ,,