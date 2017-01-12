فيديو : شيلة - تل قلبي من اقصاه - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 17
يوليو
لازم تعورون قلبي بصؤرةة هالمزيون !
😪😪😪😭😭😭😭😓😓😓😢😢😢😢
أسوووم ..
ههههههههههههههههه.
إسم الله على قلبك .
هو صحيحح مزيون . مزيون .
بسسسس إيش رأيك في الشيلههه .؟
تراها رووووعهه .
من زينها صرررت زيككك احططط إحرووف زووود .
.
.
تراني أمزححححح خيتي أسوووووووووووم ..
غطى هالمزيون ع الشيله ي ألجرناس ،،
😂😂😂
خيتي غرام .
أجَل ماشفتيني .
ههههههههههههههههه.
.
.
بعد تراني امزح .
الله يعطينا من الزين ما عطاه .
والحمدلله على كل عطاياه .
اخووي الجرناس .
الشيلةة والله ماسمعتهاا قعدت أطالع ذا الصلاة عالنبي ههههههههههههههههه ..
_
خذ راحتككك عزيزي ,,
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أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8426 ] نشر منذ 6 شهور
لازم تعورون قلبي بصؤرةة هالمزيون !
😪😪😪😭😭😭😭😓😓😓😢😢😢😢
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
أسوووم ..
ههههههههههههههههه.
إسم الله على قلبك .
هو صحيحح مزيون . مزيون .
بسسسس إيش رأيك في الشيلههه .؟
تراها رووووعهه .
من زينها صرررت زيككك احططط إحرووف زووود .
.
.
تراني أمزححححح خيتي أسوووووووووووم ..
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
غطى هالمزيون ع الشيله ي ألجرناس ،،
😂😂😂
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
خيتي غرام .
أجَل ماشفتيني .
ههههههههههههههههه.
.
.
بعد تراني امزح .
الله يعطينا من الزين ما عطاه .
والحمدلله على كل عطاياه .
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8426 ] نشر منذ 6 شهور
اخووي الجرناس .
الشيلةة والله ماسمعتهاا قعدت أطالع ذا الصلاة عالنبي ههههههههههههههههه ..
_
خذ راحتككك عزيزي ,,