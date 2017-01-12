فيديو : زينب العسكري وركوب الخيل - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 17
يوليو
الحمدلله على نعمة الاسلام
الله يستر علينا وعليها الفنانة زينب من جيل اخذ نصيبه من الإعلام والشهرة وآن الأوآن لكي يستريح لا اعلم سر تركيز صحيفة صدى على هذه الفنانة كل يوم خبر عنها وجميعها اخبار لا تستحق النشر
اين ركوب الخيل ما شفنا الا ببغاء وخافت منها
التعليقات مغلقه
Misfer MMM[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 6 شهور
الحمدلله على نعمة الاسلام
حسن الحربي[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 6 شهور
الله يستر علينا وعليها الفنانة زينب من جيل اخذ نصيبه من الإعلام والشهرة وآن الأوآن لكي يستريح لا اعلم سر تركيز صحيفة صدى على هذه الفنانة كل يوم خبر عنها وجميعها اخبار لا تستحق النشر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11392 ] نشر منذ 6 شهور
اين ركوب الخيل ما شفنا الا ببغاء وخافت منها