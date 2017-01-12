 فيديو : زينب العسكري وركوب الخيل - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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  3. فيديو : زينب العسكري وركوب الخيل

فيديو : زينب العسكري وركوب الخيل




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 6 شهور

الحمدلله على نعمة الاسلام

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 6 شهور

الله يستر علينا وعليها الفنانة زينب من جيل اخذ نصيبه من الإعلام والشهرة وآن الأوآن لكي يستريح لا اعلم سر تركيز صحيفة صدى على هذه الفنانة كل يوم خبر عنها وجميعها اخبار لا تستحق النشر

[ عدد التعليقات: 11392 ] نشر منذ 6 شهور

اين ركوب الخيل ما شفنا الا ببغاء وخافت منها