"الإسكان" تعلن في مؤتمر صحفي عن تفاصيل الدفعات الأكبر للمنتجات السكنية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن وزارة الإسكان ستعلن عن تفاصيل المنتجات السكنية التي تنوي تخصيصها وتوزيعها، في مؤتمر صحفي ظهر الأحد القادم.

وأوضحت أن وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الساعة 2 ظهر من يوم الأحد الموافق 15 يناير 2017 في مقر وكالة الأنباء السعودية.

ولفتت أن الاستعدادات جارية للإعلان عن توفير وتخصيص نحو 270 ألف منتج سكني خلال الفترة المقبلة، ما بين فيلات وقطع أراضٍ وقروض عقارية.