وفاة الشاعر مساعد الرشيدي بعد صراع مع المرض - صحيفة صدى الالكترونية

وفاة الشاعر مساعد الرشيدي بعد صراع مع المرض
توفي الشاعر الكبير مساعد الرشيدي بعد صراع مع المرض.
وكان الفقيد احتجز بأحد المستشفيات إثر إصابته بوعكة صحية وطوال فترة مرضه كان محاطاً بالورد والأحباب حتى توفاه الله.
يشار إلى أن مساعد كان شاعراً لديه قدرة على المزج بين المفردة التقليدية والحديثة في نص واحد لإثراء المحتوى والمضمون دون أن يخل بالمعنى، إضافة إلى كونه مخرجا يباغتنا على حين غرة بلقطات لم نألفها.
الراقي[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
كان من اعمدة الشعر النبطي في الخليج
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8435 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه .”
الراوي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرحم امواتناواموات المسلمين.
الموت حق وكل نفس تذوقه يارب حسن الخاتمه.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور
الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه
جمع تكسير[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 6 شهور
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه رحمتا” واسعة والمسلمين اجمعين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15520 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه
وليد العسيري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
رحمه الله عليه ولجميع اموات المسلمين
النبأ[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
رحمة الله عليك يا مساعد الرشيدي
طرقي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه ويغفر له ولجميع المسلمين احياء واموات
alfahad41[ عدد التعليقات: 8342 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرحم امواتناواموات المسلمين.
يارب حسن الخاتمه.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
رحمة الله رحمة واسعه..الله يغفر له .
كفاك غرور[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرحم امواتناواموات المسلمين.
الموت حق وكل نفس تذوقه يارب حسن الخاتمه.
ابوفواز[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته (إنا لله وإنا إليه راجعون)
ماجد العيد[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه ويغفر له ولجميع المسلمين احياء واموات
فقدت الساحه شاعرآ أخر
ضويحي الكعبي شبوة اليمن[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين اللهم احسن خاتمتنا
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين اجمعين يارب ياكريم
يوسف العتيبي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه ويغفر له ويرحم اموات المسلمين
ضويحي الكعبي شبوة اليمن[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 6 شهور
ينجرح قلب لكن ترتفع هامه.. والله اني لموت ولا انحنى راسي
لو رماني زماني وسط دوامه.. العواصف شديده والجبل راسي
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2969 ] نشر منذ 6 شهور
ربي اجعل كل من غادر الحياة له حياة أجمل و اجعل قبره نوراً و ضياءً اللهم إرحم موتانى وموتى المسلمين برحمتك التي وسعت كل شيء.
اللهم اجعله ممن يستبشرون بروح و ريحان و ربٍ راضٍ غير غضبان و إرزقه الجنه بلا حساب ولا سابق عذاب يا أرحم الراحمين.
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه ويغفر له . ويسكنه فسيح جناته .
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2255 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه ويغفر له ولكل أموات المسلمين
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه ويسكن روحه الجنه
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13440 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه
لايكثر[ عدد التعليقات: 19077 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه
ابو عقاب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه
همام[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمة ويغفرله..
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه ويغفر له ,ولنا ولأموات المسلمين
ماعاد بدري[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه
اسيرمصر[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 6 شهور
تعازينا لذوية وكل اصدقائة عظم الله اجركم ونسأل الله له الرحمة والمغفرة.
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمه ،،،
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 6 شهور
ان لله وإنا إليه راجعون ،الله يغفر له ويرحمه
عل ماشي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
رحمك الله يامساعد الرشيدي. انا يوم شفت العنوان اسباب وفاة مساعد الرشيدي. قلت يجيبون تقرير كامل. هههههه. اعﻻم صغار السن