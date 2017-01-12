 وفاة الشاعر مساعد الرشيدي بعد صراع مع المرض - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 18

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. وفاة الشاعر مساعد الرشيدي بعد صراع مع المرض

وفاة الشاعر مساعد الرشيدي بعد صراع مع المرض

وفاة الشاعر مساعد الرشيدي بعد صراع مع المرض
على القحطاني(صدى):

توفي الشاعر الكبير مساعد الرشيدي بعد صراع مع المرض.

وكان الفقيد احتجز بأحد المستشفيات إثر إصابته بوعكة صحية وطوال فترة مرضه كان محاطاً بالورد والأحباب حتى توفاه الله.

يشار إلى أن مساعد كان شاعراً لديه قدرة على المزج بين المفردة التقليدية والحديثة في نص واحد لإثراء المحتوى والمضمون دون أن يخل بالمعنى، إضافة إلى كونه مخرجا يباغتنا على حين غرة بلقطات لم نألفها.


الوسوم:, , , ,

33 تعليق

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
كان من اعمدة الشعر النبطي في الخليج

[ عدد التعليقات: 8435 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه .”

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرحم امواتناواموات المسلمين.
الموت حق وكل نفس تذوقه يارب حسن الخاتمه.

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور

الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 6 شهور

انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه

[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه رحمتا” واسعة والمسلمين اجمعين

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور

رحمه الله عليه ولجميع اموات المسلمين

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور

رحمة الله عليك يا مساعد الرشيدي

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه ويغفر له ولجميع المسلمين احياء واموات

[ عدد التعليقات: 8342 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرحم امواتناواموات المسلمين.
يارب حسن الخاتمه.

[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرحم امواتناواموات المسلمين.
الموت حق وكل نفس تذوقه يارب حسن الخاتمه.

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته (إنا لله وإنا إليه راجعون)

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه ويغفر له ولجميع المسلمين احياء واموات
فقدت الساحه شاعرآ أخر

[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين اجمعين يارب ياكريم

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه ويغفر له ويرحم اموات المسلمين

[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 6 شهور

ينجرح قلب لكن ترتفع هامه.. والله اني لموت ولا انحنى راسي
لو رماني زماني وسط دوامه.. العواصف شديده والجبل راسي

[ عدد التعليقات: 2969 ] نشر منذ 6 شهور

ربي اجعل كل من غادر الحياة له حياة أجمل و اجعل قبره نوراً و ضياءً اللهم إرحم موتانى وموتى المسلمين برحمتك التي وسعت كل شيء.

اللهم اجعله ممن يستبشرون بروح و ريحان و ربٍ راضٍ غير غضبان و إرزقه الجنه بلا حساب ولا سابق عذاب يا أرحم الراحمين.

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه ويغفر له . ويسكنه فسيح جناته .

[ عدد التعليقات: 2255 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه ويغفر له ولكل أموات المسلمين

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه ويسكن روحه الجنه

[ عدد التعليقات: 19077 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمة ويغفرله..

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه ويغفر له ,ولنا ولأموات المسلمين

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 6 شهور

تعازينا لذوية وكل اصدقائة عظم الله اجركم ونسأل الله له الرحمة والمغفرة.

[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور

الله يرحمه ،،،

[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 6 شهور

ان لله وإنا إليه راجعون ،الله يغفر له ويرحمه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور

رحمك الله يامساعد الرشيدي. انا يوم شفت العنوان اسباب وفاة مساعد الرشيدي. قلت يجيبون تقرير كامل. هههههه. اعﻻم صغار السن