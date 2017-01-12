العدل : تشكيل لجنة لدراسة توظيف النساء في الوزارة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر أن وزارة العدل شكلت لجنة لدراسة توظيف النساء في الوزارة، في خطوة تعد الأولى من نوعها .

وقال منصور القفاري المتحدث باسم وزارة العدل لـ«عكاظ» أن «وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني سبق أن أعاد رسم هيكل الوزارة التنظيمي بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة وبما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وذلك وصولاً لتقديم الخدمات العدلية المميزة لجميع فئات المجتمع، والمرأة على قائمة هذه الفئات.حسب عكاظ

وأضاف : لذلك ضمن الهيكل الإداري للوزارة تم إنشاء إدارة متخصصة بكل ما يتعلق بقضايا الأسرة في المحاكم والدوائر العدلية، وهذه الإدارة تقوم بمراجعة كل ما يتعلق بالأسرة والمرأة وإعادة تقييم حاجات الدوائر العدلية، سواء الحاجات التجهيزية أو الموارد البشرية رجالية أو نسائية، فهي من هذا المنطلق تدرس جميع المواضيع ذات الصلة بتطوير الخدمات المقدمة للأسرة في وزارة العدل والدوائر العدلية التابعة لها، وتعيد تقييم الاحتياج وفقاً لكل مرحلة .