مقتل 100 عنصر من بوكو حرام في نيجيريا - صحيفة صدى الالكترونية

أبوجا(صدى):

أكد عيسى تشيروما بكاري وزير الإعلام المتحدث باسم حكومة الكاميرون، أن الجيش قتل نحو 100 من مسلحي بوكو حرام وحرر مئات الرهائن، منذ البدء بعملية واسعة النطاق لا تزال مستمرة في نيجيريا مضيفاً أنه تم اعتقال 30 مقاتلاً وتم تسليمهم للقوات النيجيرية وتحرير ما يقارب من مائة رهينة”.

وقال “أن الجنود الكاميرونيين ينفذون، في إطار القوة المشتركة متعددة الجنسيات منذ 19 ديسمبر الماضي، عمليات خاصة في منطقة نجوشي وأنحائها في الأراضي النيجيرية”، مؤكدًا أن هذا الهجوم “الواسع” يتواصل، مما أتاح لقوات التحالف بقيادة القوة الكاميرونية اتخاذ مواقع في هذا الجزء من الأراضي النيجيرية موضحا أن العملية تتم “بتنسيق كامل مع قيادة الجيش النيجيري”