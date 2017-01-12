الجبير: المملكة تتطلع لضمان وحدة واستقلالية لبنان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن لبنان مرت بمرحلة صعبة، وهي الآن تتجاوزها بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، «وتتطلع المملكة إلى العمل مع لبنان لضمان وحدته واستقلاله وعدم التدخل الخارجي في شؤونه والتناغم والتوافق بين جميع طوائفه»

وأضاف الجبير فى تصريحات صحفية أن زيارة الرئيس اللبناني للمملكة مهمة جدا، كونها الأولى له عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرا ذلك مؤشرا على الاهتمام الذي يوليه لبنان ورئيسه للعلاقات التاريخية بين الرياض وبيروت .

وأكد الجبير أهمية تلك الزيارة، إذ شهدت المباحثات بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس اللبناني ميشال عون تو افقا واضحا، مما سينعكس إيجابا على علاقات البلدين الشقيقين في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه التقى الرئيس عون ووزير الخارجية جبران باسيل، واتسم اللقاء بالشفافية، وأبرز رغبة البلدين في عودة العلاقات إلى مكانة أفضل مما كانت عليه خلال الفترة الماضية.