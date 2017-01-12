إحالة مواطن للمحكمة بتهمة التواصل مع حزب الله للإنضمام إلية مقابل 2000 دولار شهرياً - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

قررت هيئة التحقيق والادعاء العام أمس (الأربعاء) إحالة مواطناً للمحكمة، بتهمة بالتواصل مع قناة “المنار” التابعة لحزب الله اللبناني من أجل الانضمام إلى صفوف مقاتليه، والحصول على 2000 دولار أمريكي شهرياً وطالبت بتطبيق الحد الأعلى من العقوبة المقررة، والحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض مواطن تواصل مع قناة المنار هاتفياً مبدياً رغبته بالانضمام لصفوف حزب الله والقتال معه، ليتم تزويده برقم فتاة تعمل منسقة إعلامية للحزب وتواصلت معه لتسهيل انضمامه لمقاتلي الحزب، وقدمت له عرضاً بدفع مبلغ 2000 دولار شهرياً، أي ما يعادل 7500 ريال.

وتم إحالته للجهات المختصة للتحقيق معه ووجهت له تهمة تخزين ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة من خلال حيازة صور ومقاطع فيديو إباحية.