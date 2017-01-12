فيديو مؤثر ..محمد بن راشد ينعي شهداء الإمارات في قندهار ويثني على دورهم في العمل الخيري وتقديم صورة مشرفة للشعب - صحيفة صدى الالكترونية

فيديو مؤثر ..محمد بن راشد ينعي شهداء الإمارات في قندهار ويثني على دورهم في العمل الخيري وتقديم صورة مشرفة للشعب
ابدى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، حزنه وتعزيته للمواطنين الإماراتيين الخمسة الذين استشهدوا في حادث التفجير الذي وقع بمدينة قندهار الأفغانية أول أمس (الثلاثاء)، والذين كانوا مكلفين بتنفيذ مشاريع خيرية في أفغانستان.
وشارك الشيخ محمد بن راشد متابعه مقطع فيديو عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، أظهر صور الشهداء الخمسة وأسماءهم وجوانب من جهودهم في الأعمال الخيرية، موجهاً لهم التحية والتقدير على دورهم في العمل الخيري وتقديم صورة مشرفة للشعب الإماراتي.
كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قد نعى الشهداء الخمسة (محمد علي البستكي وعبدالله محمد الكعبي وأحمد راشد المزروعي وأحمد عبدالرحمن الطنيجي وعبدالحميد سلطان الحمادي)، وأمر بتنكيس أعلام جميع الوزارات والدوائر الحكومية في جميع أرجاء الدولة لمدة 3 أيام تكريماً لهم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11392 ] نشر منذ 6 شهور
ما حصل للاماراتيين يعتبر قضاء وقدر ولكن من الخطاء ارسال مسؤلين الى بلاد غير آمنه وغير مستقره . افغانستان لا تزال تحت هيمنة طالبان واعوانها والمفروض ان لا تتم انشاء او تعمير اي شي في البلاد التي لا يوجد بها استقرار سياسي وامني
الله يرحمهم[ عدد التعليقات: 1647 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمهم