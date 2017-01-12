بالصور..مجهولون يغرزون رصاصتين في مركبة رئيس محكمة في عسير - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور..مجهولون يغرزون رصاصتين في مركبة رئيس محكمة في عسير
قام مجهولين بتهديد رئيس محكمة البشائر شمال منطقة عسير ، عن طريقةغرز رصاصتين في باب مركبته، فيما باشرت الجهات الأمنية موقع الحادث وقامت برفع البصمات من أجل تحديد وضبط الجاني.
تفصيلا ؛ فوجئ رئيس المحكمة القاضي علي الغامدي عقب انتهاء دوامه بالمحكمة بوجود رصاصتين على سيارته؛ حيث وُضعت الأولى على زجاج السيارة من جهة باب السائق، والأخرى على مقبض الباب.
وطمأن الغامدي، محبيه على حالته الصحية والنفسية، مؤكدًا أن التهديد لم يزده إلا قوة وصلابة، ووجّه رسالة إلى الجناة قال فيها: “مثل تلك الحوادث محن تمر واختبارات توضع، فلأقيمنهم على الحق بالعدل ولأحملن على جاهلهم حتى يعلم، ولا أتغافل عن سفهائهم حتى يزلوا ويقعوا”.
واوضح أن تلك الحالة هي الثانية بنفس الطريقة في المحكمة، واصفاً ما حدث بأنه أمر عارض من أناس يحملون عقولاً غير ناضجة.
ز[ عدد التعليقات: 1647 ] نشر منذ 6 شهور
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nadem2008[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 6 شهور
الله يقويك ويحميك يا شيخ ويكفيك من شرهم …. امين
الاسمر[ عدد التعليقات: 4440 ] نشر منذ 6 شهور
حنا هذى مشكلتنا لاحنا راضين ولامقتنعين انت يوم تهدد الشيخ بناء على وشو الله لايوفقكم خربتو البلاد بتصرفاتكم الغبيه
يحي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 شهور
كفو.. يارجال مشايخ زمان والا بلاش اليوم قسم تدخل شايب مهلوك عند المشايخ مايقدرون ومتكبرين على المراجعين واللي يبغ يجرب يروح أي محكمه ويشوف