بالصور..اخماد حريق في 5 محلات تجارية بـ"الصناعية القديمة" بالجوف - صحيفة صدى الالكترونية

حمود الدهمشي(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الجوف من السيطرة على حريق نشب في 5 محلات تجارية لقطع الغيار، بحي الصناعية القديمة، دون إصابات، أو وفيات بفضل الله.

ومن جانبه ،أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي: “ورد بلاغ عند الساعة ١٦:٠٨ اليوم الأربعاء، عن حادث حريق محلات تجارية بحي الصناعية القديمة، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن حريق بعدد خمسة محلات تجارية لقطع الغيار بحي الصناعية القديمة، وقد تمت السيطرة عليه وإخماده، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، أو وفيات ولله الحمد”.

وتابع الرويلي: “شارك في مباشرة الحادث إلى جانب فرق الدفاع المدني، مديرية المياه، والهلال الأحمر، والمرور، والدوريات الأمنية، وطوارئ الكهرباء”.