 عشريني يقتل شقيقه الأكبر ب"الرصاص" في القطيف - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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عشريني يقتل شقيقه الأكبر ب”الرصاص” في القطيف

عشريني يقتل شقيقه الأكبر ب”الرصاص” في القطيف
حمود الدهمشي(صدى):

أقدم شاب عشريني، مساء الأربعاء، على قتل شقيقه الأكبر، بإطلاق الرصاص عليه بمنزلهما، بحي البحر في القطيف.
وذلك بسبب خلاف نشب بينهما.

وأوضحت مصادر طبية، أنه تم نقل الأخ المصاب إلى مستشفى القطيف المركزي، لكنه فارق الحياة فور وصوله، وقد باشرت شرطة القطيف الموقع، ولا تزال الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها في الحادثة.


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[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور

اللهم صل على نبينا محمد