بالصور..ظهور نادر للمخلوع على صالح في سوق تجاري بصنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور..ظهور نادر للمخلوع على صالح في سوق تجاري بصنعاء
تداولت صورٌ ترصد تواجد الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح أمس الثلاثاء ، في أحد الأسواق التجارية المزدحمة في صنعاء، وسط عدد كبير من زبائن السوق، في ظهور علني نادر له.
واظهرت الصور إحاطة المخلوع نفسه بالجمهور المتواجد في السوق التجاري “سما مول”، وسط صنعاء.
وكشف ناشطون يمنيون عن سبب اختياره للسوق التجاري، الذي يتيح له التحصن بمرتادي السوق كدروع بشرية لضمان عدم مهاجمته.
وأوضح الناشطون أيضا أن خروج صالح بهذا الشكل النادر، يأتي في ظل تداول تقارير محلية وعالمية تفيد بوجود خلافات قوية بينه وبين حليفه الحوثي، ومحاولة تقربه من دول الخليج لإيجاد حل له ولنظامه في ظل تضييق التحالف الخناق عليه.
عمر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 شهور
والي معه حمير مافهمو سياسه الحرب ههههههه . حتي نومه ينام في سفارات الدول من الخبث 😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11392 ] نشر منذ 6 شهور
ايش المشكله اذا ضهر في مكان عام ؟ يعني جاب الذيب من ذيله
المفروض الشعب اليمني يعتقله و يحاكمه بسبب تسببه في دمار اليمن وقتل ابنائهم
الاسمر[ عدد التعليقات: 4440 ] نشر منذ 6 شهور
اتوقع في شي بس مدري وشو المخلوع يتجول بسوق العام ومعه حرس ولاياصلونه
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 6 شهور
على ابن الخفاش يبي يسوى مثل ابو عدى رحمه الله والله مايسوى شرابه الامر الاخر الصورة يمكن قديمه ايام حكمه او انها ليست بصنعاء أساسا عند خفافيش الحوثي
روميو[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 6 شهور
تم اقفال السوق كااامل بعد الاتفاق مع مناصرية فقط هم من يبقون داخل السوووق ويقول صوروني عشان ابين للناس اني بكامل صحتي والتحالف معنده سالفه بخصار هو ماطلع بهذا الشكل الا بامر من ايران وعلى فكره مليون بالمية ان قوات التحالف تعرف انه راح يتجه للسوق لاكن تعطيه فرصة رااح يجي يوووومه على يد جنودنا البوااااااسل