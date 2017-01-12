بالصور..ظهور نادر للمخلوع على صالح في سوق تجاري بصنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد (صدى):

تداولت صورٌ ترصد تواجد الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح أمس الثلاثاء ، في أحد الأسواق التجارية المزدحمة في صنعاء، وسط عدد كبير من زبائن السوق، في ظهور علني نادر له.

واظهرت الصور إحاطة المخلوع نفسه بالجمهور المتواجد في السوق التجاري “سما مول”، وسط صنعاء.

وكشف ناشطون يمنيون عن سبب اختياره للسوق التجاري، الذي يتيح له التحصن بمرتادي السوق كدروع بشرية لضمان عدم مهاجمته.

وأوضح الناشطون أيضا أن خروج صالح بهذا الشكل النادر، يأتي في ظل تداول تقارير محلية وعالمية تفيد بوجود خلافات قوية بينه وبين حليفه الحوثي، ومحاولة تقربه من دول الخليج لإيجاد حل له ولنظامه في ظل تضييق التحالف الخناق عليه.

