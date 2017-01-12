ريما بنت بندر تؤكد: ارتباك البعض من لقبها كـ"أميرة" وعدم اعتياد الرجال على العمل مع النساء من أهم المصاعب التي تقابلها - صحيفة صدى الالكترونية

ريما بنت بندر تؤكد: ارتباك البعض من لقبها كـ”أميرة” وعدم اعتياد الرجال على العمل مع النساء من أهم المصاعب التي تقابلها
كشفت نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون المرأة، الأميرة ريما بنت بندر، عن بعض المواقف التي تواجهها في عملها، خاصة مع الموظفين الرجال.
وقالت أنه بسبب المفاهيم الاجتماعية تجاه عمل المرأة، وندرة النساء في مكان العمل، تجد أنها تتعامل غالبا مع رجال لم يعملوا أو يجتمعوا مع نساء من غير محارمهم أبدًا أو فعلوا ذلك نادرا ،مضيفة أن ذلك قد يكون في مصلحتها، حيث ينصت الموظفون الرجال إلى ما تقول، إذ أنهم لا يشعرون بالارتياح في موقف كهذا، غير أنها تعتقد أن هذا شيء يدفع للحرج بشكل عام.
وأوضحت أن الشيء الثاني الذي يسبب لها إحراجًا في عملها هو كونها “أميرة” وصاحبة سمو ملكي، ما يجعل الناس يتعاملون معها بروية، وذلك في رأيها غير صحي، ولذا فعليها دائما أن تكرر: “بما أننا زملاء في العمل، فنحن متساوون، وبما أننا متساوون، فنحن جميعا لنا رأي، ونحن نعمل نحو نفس الهدف، وفقًا لـ “فاست كمباني”،
واضافت أنها كثيرًا ما تقول لهم في أحاديثها معهم إنها لا تعرف إذا كانت على صواب فيما تقول أم لا، وإن ذلك مجرد رأي، وتشجعهم على عدم التردد في الإفصاح عن أي رأي مختلف يرون أنه مناسب، مشيرة إلى أنها لا ترغب أن يكون هناك صعوبة في العمل، بل تريد أن يكون هناك مردود للعمل.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
لو يغلط واحد منهم اكل واجبه وش تببنهم يقولون ..
تووووته[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 6 شهور
😂😂😂😂
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 291 ] نشر منذ 6 شهور
ذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، ونصه :
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )
رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في ” السنن ” (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله : “النهي عن استعمال النساء في الحكم ” انتهى.
الاسمر[ عدد التعليقات: 4440 ] نشر منذ 6 شهور
عليه الصلاه والسلام نكتفى بالحديث
ابو بدر الهلالي المدريدي[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 6 شهور
هذي ضريبة عدم إحترام العمل وجهل أكثر الناس فيه!؟
وش المشكله في عدم إلتزام الموظفين بصفه عامه إذا ال CEO إمرأه ؟ وبغض النظر عن المكانه والإسم واللقب وخلافه فالعمل عمل والإحترام مطلب في كل وظائف العمل وعدم تخطي دور الشخص في مكان عمله..
مكانة الشخص في تقبل وجهات النظر وعدم المزج بين العمل ولمن ؟
تقبلوا مروري
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2618 ] نشر منذ 6 شهور
حي ها الخشم
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
ريما بنت بندر احتمال تكون هدى الشعراوى للسعودية
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3746 ] نشر منذ 6 شهور
الله يوفقها لخدمة بنات البلد والبنات ناقصهم كثير حقوق وواجبات كفلها لهم الشرع وما يأخذونها الله يوفقها