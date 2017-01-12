بالفيديو.. خادم الحرمين يزور الأمير سلطان بن ناصر للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء اليوم (الأربعاء)، بزيارة الأميرَ سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، للاطمئنان على صحته، بعد عملية جراحية أجراها تكللت بالنجاح.

و اطمأن خادم الحرمين خلال الزيارة على صحة الأمير سلطان، في حضور عدد من أبنائه، الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، والأمير تركي بن سلطان بن ناصر، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي زيارة الملك سلمان، حيث ظهر واقفاً أمام السرير الأبيض الذي يرقد عليه الأمير سلطان بن ناصر، وهو يتحدث مع أبنائه