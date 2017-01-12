بالفيديو..اندلاع حريق بسيارة بلدية ظلم اثر انفجار ماكينة رش الحشرات بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

سادت حالة من الرعب بين سكان الحي الشمالي بالطائف بسبب انفجار ماكينة رش الحشرات والتي أدت اندلاع حريق بسيارة بلدية ظلم واتلافها ؛مما جعل السكان يخرجون من منازلهم لاستطلاع الأمر، بينما هرب قائد المركبة المقيم من الموقع مرعوبا من هول الحادثة، حيث اصطدمت بإحدى الأسوار المحاذية للطريق بعد انفجار ماكينة الرش.

وتفصيلا، سمع أهالي الحي الشمالي بظلم قبل قليل، صوت دوي انفجار شديد، وعند خروجهم وجدوا مركبة تابعة لبلدية ظلم، مخصصة لرش ومكافحة الحشرات، والنيران تندلع بها، حيث أبلغوا فرق الدفاع المدني التي حضرت للموقع وقامت بإخماد النيران المشتعلة بالمركبة، إلا أن ذلك لم يمكن الفرق من اللحاق بأجزائها كونها تحمل مواد بترولية أدت لسرعة اشتعال النيران بها وإتلافها بالكامل.

وابدى الأهالي تخوفهم من توقف عمليات رش الحشرات والبعوض بعد الف المركبة الوحيدة بالبلدية التي تعمل بها منذ فترة طويلة بعد تعطل السيارة الأخرى المخصصة للرش، مطالبين الجهات المعنية بسرعة توفير مركبة لرش البعوض الذي ينتشر بالمركز على الرغم من عمليات الرش المستمرة منذ وقت سابق ولم تجد نفعا لكثرة البعوض.