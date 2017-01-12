القبض على معنف إبنته الرضيعة بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على معنف إبنته الرضيعة بمكة
تمكنت شرطة العاصمة المقدسة من القبض على معنف إبنته الرضيعة ، وذلك بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.
وأوضحت أمارة منطقة مكة المكرمة في حسابها في تويتر أنه سيتم تطبيق الانظمة والقوانين بحقه.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الله يبيض وجيهكم يارب ..
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8419 ] نشر منذ 6 شهور
زين قواكم الله 😙♥
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2951 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرده لعقله ويهديه ويلم شمل العأئله من اجل البنوته حماها الله
القرشي[ عدد التعليقات: 1715 ] نشر منذ 6 شهور
هذا الشخص ومن هم على شاكلته لا ترحموهم لأن من لا يرحم لا يُرحم ويجب أيضآ رفع
ولايتهم عن أبنائهم لأنهم غير مؤتمنين عليهم ووجود الأبناء معهم فيه خطر عليهم .
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
حسبي الله عليه .
مطــــــر الاســــــود[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 6 شهور
اذا كانت طفلة لا حول لها ولا قوة فعل بها مثل هذا العمل الاجرامي فما تخاله يفعل بالبالغين , ونصيحة لللام لا تعودي له ولو انطبقت السماء على الارض فأمثال هذا فراقهم عيد
المطرفي حسين[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 6 شهور
السلام عليكم ماشاهدناه هي افرازات الخلاف وتصرف غير مسئول ويجب ان يعاقب على فعله ونحن نرى الافرازات ولا نرى المسببات شرعا الطفل مع امه ويجب ان يكون هناك محكمه مخصصه او قسم يتخذ قرار فوري بدون مواعيد طويله الاجل يذهب ضحيتها اطفال لاحول لهم ولا قوه يجب ان يكون هناك حكم جاهز لهذه الحالات وينفذ بلقوه الجبريه لحمايه الام والطفل من بطش صاحب العصمه وان يصدر الحكم فور تقديم البلاغ من الام ويجب حث المحاكم في تفعيل هذا الحكم الفوري كي نحمي مجتمعنا من الاخطار القادمه ونشكر صاحب السمو الامير خالد الفيصل على هذا الاجراء السريع الذي كان له اثر في قلوب من شاهدو المقطع المخزي الذي يصور لنا ابشع صور الاجرام في حق طفل بري لا حول له ولا قوه اين الرحمه وين الحكم العاجل الجاهز لتنفيذ لانقاذ الاطفال من بطش الانتقام
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1240 ] نشر منذ 6 شهور
يُصعب على القعل تصور أن الإنحطاط وصل إلى هذا الحد !! ما ذنب الرضيعة ؟
alfahad41[ عدد التعليقات: 8256 ] نشر منذ 6 شهور
يمكن مريض نفسي ولا فيه شي غير طبيعي