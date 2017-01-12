القبض على معنف إبنته الرضيعة بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة العاصمة المقدسة من القبض على معنف إبنته الرضيعة ، وذلك بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

وأوضحت أمارة منطقة مكة المكرمة في حسابها في تويتر أنه سيتم تطبيق الانظمة والقوانين بحقه.