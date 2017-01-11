بالفيديو..القبض علي قائد الكروز في فيديو التفحيط بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

القي مرور الرياض القبض علي قائد السيارة شيفروليه “كروز- سعودي بالعقد الثاني من عمره”، والذي ظهر له مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط علي طريق العروبة.

ونزع قائد السيارة الصدام الخلفي ولوحات المركبة، وسبب الخوف والذعر للآمنين علي الطريق، وتم إيداعه التوقيف تمهيدًا للتحقيق معه وعرضه بعد ذلك علي هيئة الفصل في المخالفات المرورية لإصدار الحكم الخاص به، والذي يقضي بإيقافه المدة المستحقة مع تحرير المخالفات المرصودة عليه.

وحذرت الإدارة العامة للمرور كلَّ متهاون يرتكب مثل هذه السلوكيات، وتؤكِّد أنَّها لن تتواني في تطبيق جميع الإجراءات التي من شأنها أن تردع كل مخالفٍ، وتحقق الهدف المنشود بإذن الله، ألا وهو السلامة العامة للجميع.