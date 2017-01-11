القبض علي وافد يمني مخالف لنظام الإقامة ظهر في مقطع فيديو - صحيفة صدى الالكترونية

القبض علي وافد يمني مخالف لنظام الإقامة ظهر في مقطع فيديو
ألقى فريق من الضبط الإداري بشرطة جدة اليوم القبض علي وافد يمني ظهر في مقطع فيديو، يشير فيه إلي أن له ثمانية أشهر تحت جسر الخير بحي غليل جنوب المحافظة بلا مأوى، ومخالف لنظام الإقامة.
ووجه العميد عبد الوهاب عسيري مدير شرطة جدة الجهات المختصة بالقبض علي الوافد وتحويله للجهة المسؤولة.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق مقطعا يظهر فيه شخص يشكو حالته ويسكن تحت جسر بجنوب جدة.
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 6 شهور
ليش القبض علي الشايب مسكين حتى لو مجهول الهوية في جانب انساني حولوه دار المسنين
الراوي[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 6 شهور
الله يكون في عونه صراحه يستحق التعاطف معه شايب كبيرباالسن وين بيعيش إذا رحلوه لكن إن شاءالله انهم مايقصرون معه بس اهم شي مايطلع حوثي؟
الراوي[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 6 شهور
الله يكون في عونه صراحه يستحق التعاطف معه شايب كبيرباالسن وين بيعيش إذا رحلوه لكن إن شاءالله انهم مايقصرون معه بس اهم شي مايطلع حوثي.؟
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
االمخالف .مخالف ..
ابومحمد[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 6 شهور
يحبي لكم يسعوديين ماضيعنا غير الطيبه الزايده هذي بالله هذا شكل واحد له ثمان شهور عايش تحت كبري غليل روايته في المقطع اوحا لناس انه سعودي واولاده ما يسئلو عنه وان وضعه سيء وتعاطف معه الشعب وطالبو في مساعدته وقامو يدعو على عياله ههههههههههههه وطلع كله فلم هندي ومشروع نصب وفكر بعد المقطع الي صوره واحد من معارفه من الهجه التي تكلم فيها يجلس تحت الكبري يستقبل العطايا من المغفلين لا ولسا يقولو واذا يمني هذا شايب ودوه دار للعجزه لا والله هذا انشط مني ومنك الا ودوه ديرته عند عياله يانس الطيبه الزايده تعتبر غباء
ابو بدر الهلالي المدريدي[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 6 شهور
يستاهل ما جاه
الرجال ذكر في الفديو انه سعودي وأولاده هجروه وأنا شخصياً تعاطفت معاه وكنت شاكك في هيئته وكلامه وكان خايف ( وانا لديه الحنكه والدرايه في قرأة وجه الإنسان وتعابيره…………الخ)
والحمد لله طلع كلامي صحيح