القبض علي وافد يمني مخالف لنظام الإقامة ظهر في مقطع فيديو - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ألقى فريق من الضبط الإداري بشرطة جدة اليوم القبض علي وافد يمني ظهر في مقطع فيديو، يشير فيه إلي أن له ثمانية أشهر تحت جسر الخير بحي غليل جنوب المحافظة بلا مأوى، ومخالف لنظام الإقامة.

ووجه العميد عبد الوهاب عسيري مدير شرطة جدة الجهات المختصة بالقبض علي الوافد وتحويله للجهة المسؤولة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق مقطعا يظهر فيه شخص يشكو حالته ويسكن تحت جسر بجنوب جدة.