الملحم: عبدالغني أحد أساطيرنا - صحيفة صدى الالكترونية

الملحم: عبدالغني أحد أساطيرنا
رد الإعلامي الرياضي عادل الملحم بقوة علي الجماهير الغاضبة من تصرف الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر بوضع صورته رفقة حسين عبد الغني قائد الفريق والذي وصفه بالاسطورة.
وقال الملحم من خلال حسابه الشخصي بموقع تويتر :”استغربت من ردود أفعال البعض وغضبهم لأن فيصل بن تركي وصف حسين عبدالغني بالأسطورة! أسأل كل رياضي ألا يستحق حسين عبدالغني أن يكون ضمن الأساطير؟”.
وأضاف :” يعني لو قرر بو عمر الاعتزال ومن ثم أقيم له حفل تكريم ,أليس من الواجب أن يكرم على أنه أحد نجوم رياضتنا واساطيرها؟”.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 722 ] نشر منذ 6 شهور
يافرحة ما تمت اشتغلوا عليه لين ابعدوه .. يحسبون العالمي اذا غاب عنه عبدالغني بيفقد روحه وحماسه ما يدرون ان العالمي بمن حضر …
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 6 شهور
والله مابعده غير المدرب قوي الشخصية خل فكرك ياعنتر فاضي راقي شوي اترك عنك قضية المؤامرات ونظف قلوبكم ياجماهير الفقر من الحسد وركزوا على فريقكم
عبدالرحمن بن سعيد رحمه الله[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 6 شهور
اسطوره بالسقوط الاخلاقي وتحسس الاعضاء الذكريه للاعبين الاجانب . والخوال.
عبدالرحمن بن سعيد رحمه الله[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 6 شهور
وبالنسبه للملحم زيه والطيور على الاعضاء قصدى على اشكالها تقع
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 722 ] نشر منذ 6 شهور
عبدالغني تعرض لهجوم غير طبيعي من الاعلام وخاصة الاعلام اللي تدافع عنه والمؤامرات على مستوى كاس العالم موجودة ان كنت متابع ياربياوي الهدف كان واضح واللاعب معروف من كان في المنتخب بعصبيته وحماسه الزايد ولعبة الاعلام هي من افسد الكورة ..