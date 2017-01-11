الملحم: عبدالغني أحد أساطيرنا - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

رد الإعلامي الرياضي عادل الملحم بقوة علي الجماهير الغاضبة من تصرف الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر بوضع صورته رفقة حسين عبد الغني قائد الفريق والذي وصفه بالاسطورة.

وقال الملحم من خلال حسابه الشخصي بموقع تويتر :”استغربت من ردود أفعال البعض وغضبهم لأن فيصل بن تركي وصف حسين عبدالغني بالأسطورة! أسأل كل رياضي ألا يستحق حسين عبدالغني أن يكون ضمن الأساطير؟”.

وأضاف :” يعني لو قرر بو عمر الاعتزال ومن ثم أقيم له حفل تكريم ,أليس من الواجب أن يكرم على أنه أحد نجوم رياضتنا واساطيرها؟”.