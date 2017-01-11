العواصف الثلجية تتسبب في مصرع 9 أشخاص متجمدين بالبلقان - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تسببت عاصفة ثلجية في مصرع ما لا يقل عن 9 أشخاص متجمدين في البلقان اليوم الأربعاء، جراء تعرض بعض مناطق يوغسلافيا لعاصفة ثلجية علي مدار نحو أسبوع.

وأفادت الشرطة في البوسنة بوفاة أربعة رجال، جميعهم من كبار السن، منذ السبت الماضي، بعدما بدأت العاصفة الثلجية منذ السادس من يناير الجاري.

وعثر علي رجل في قرية جادزين هان بجنوب صربيا، يبلغ من العمر 88 عاما، وابنه البالغ من العمر 64 عاما متجمدين، وأفادت شبكة “تي في إن وان” أنه يحتمل أن الوالد كان يحاول إنقاذ ابنه.

توفيت سيدة عجوز ورجلين في مقدونيا، إحداهما من المشردين في العاصمة سكوبيه، بسبب الصقيع.

جدير بالذكر أن درجات الحرارة استمرت في تسجيل درجات أقل من سالب 20 في معظم أجزاء المنطقة، وحظرت السلطات الصربية الملاحة علي طول نهر الدانوب بسبب الثلوج الصلبة، واتخذت المجر وبلغاريا إجراءات مماثلة.