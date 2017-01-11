حماس تعتقل كوميديا فلسطينيا انتقدها بسبب أزمة الكهرباء - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

قامت الشرطة العسكرية التابعة لحماس في غزة الأربعاء، باعتقال الفنان الفلسطيني الكوميدي عادل المشوخي لانتقاده الحركة في فيديو نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي علي خلفية أزمة الكهرباء في القطاع.

وذكر مصدر في وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة لفرانس برس، إن “الشرطة العسكرية اعتقلت اليوم عادل المشوخي بسبب مخالفات انضباطية وعدم التزامه التعهد الذي وقعه سابقاً بالالتزام بالأنظمة والقوانين وتمت إحالته للقضاء العسكري”.

وقال المصدر إن “المشوخي عسكري في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في غزة ويتقاضي راتبا منها”.

وكان المشوخي نشر علي صفحته علي فيسبوك شريطا مصورا تضمن انتقادا لحماس بسبب أزمة الكهرباء في القطاع، وشاهد الشريط أكثر من 170 ألف متابع وحظي بأكثر من أربعة ألاف تعليق في أقل من 24 ساعة.

ويواجه قطاع غزة منذ أيام احتجاجات شعبية ضد شركة الكهرباء التي تديرها حماس بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وسط تبادل اتهامات بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحكومة حماس.