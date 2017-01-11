طالبان تهدد بإعدام أمريكى وأسترالى تم خطفهما فى أفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

هددت حركة طالبان أفغانستان، بإعدام كل من كيفن كينج، أمريكى الجنسية و تيموتى ويكس، أسترالى الجنسية، إذا لم تستجيب حكومتهما لطلبات التنظيم المتشدد بالإفراج عن سجناء تابعين لها.

ونشرة الحركة اليوم الأربعاء، شريطًا مصورًا للرهينتين، وهم يوجهون رسائل للحكومات بلادهم للمطالبة بالتدخل للإفراج عنهما، من خلال التواصل مع قيادات الحركة بطريقة “عقلانية” وفق وصفهما.

وقالت الحركة فى بيان نشر على الإنترنت، إن “عناصرها اعتقلوا العام الماضى 2 من أساتذة الجامعة الأمريكية فى كابل وهما: كيفن كينج ، أمريكى الجنسية، وتيموتى ويكس، أسترالى الجنسية، وتم نقلهما إلى موقع أمن.