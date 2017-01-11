بالفيديو.. إسرائيل تعتقل نعجة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلية «نعجة» ونقلتها لجهة غير معلومة بذريعة رعيها في منطقة «غير مصرح بها».

وقعت الحادثة في بلدة جبل المكبر شرقي القدس والتي تشهد أعمالا انتقامية وعقابية ضد سكانها الفلسطينيين بسبب تنفيذ أحد سكانها لعملية أدت لمقتل أربعة جنود وإصابة 15 آخرين عن طريق دعسهم بشاحنة كبيرة.

وسخر النشطاء من عملية مصادرة النعجة حيث وصفوها بعملية «اعتقال» انتقامي بحجة الوجود بمنطقة غير مصرح بها، وإعاقة عمل قوات الأمن.

ويشن الاحتلال حملة واسعة في بلدة جبل المكبر من مداهمة منازل، ومصادرة مواد بناء، وهدم منازل، وإغلاق الطرق الرئيسية فيها تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الذي أقرر مجموعة من العقوبات ضد الأهالي باعتبار البلدة مصدرا ملهما لمنفذي العمليات الفدائية الفلسطينية.