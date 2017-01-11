حاجز خرساني ينقذ مواطنا من الغرق ببحيرة في " القنفذة. " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

ساهم حاجز خرساني في إنقاذ مواطن من السقوط في إحدى بحيرات القنفذة

حيث ذكر شهود عيان أن مركبة عائلية من نوع “GMC” انحرفت عن مسارها أثناء سيرها فوق بحيرة بالقنفذة ثم ارتطمت بحاجز الطريق وحطمته متجهة نحو البحيرة بسرعة كبيرة ، إلا أن عناية الله أنقذت حياة الركاب بعد اصطدام مركبتهم بحاجز خرساني ساهم في إيقاف المركبة ومنعها من السقوط في البحيرة.

وأشار الشهود أن الجهات الأمنية و الإسعافية باشرت موقع الحادث ، وقامت باتخاذ التدابير اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحوادث ، قبل أن يتم تسليم الحادث بالكامل لجهة الاختصاص.