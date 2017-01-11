تحديث بيانات 17520 مستفيداً بمكاتب الضمان الاجتماعي بالرياض  - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

تواصل مكاتب الضمان الاجتماعي بمنطقة الرياض حملة تحديث بيانات المستفيدين , بناء على قرار الاجتماع الذي عقده المهندس ماجد العصيمي مستشار معالي الوزير مع اللجنة التوجيهية .وتشمل بيانات التحديث : ” الاسم والهويه ورقم المستفيد والمكتب التابع له ” .

وأهاب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني بالمستفيدين سرعة انهاء اجراءات التحديث حتى تتمكن المكاتب من انهاء كل مايتلعق بالصرف في اسرع وقت.ويتجاوز عدد المكاتب التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض التي تقدم خدماتها للمستفيدين أكثر من 17 مكتبا في : الرياض والخرج والافلاج وحوطة بني تميم والسليل ووادي الدوسر وشقراء وحريملاء والقويعيه وساجر ونفي والزلفي والمجمعة وحوطة سدير وعفيف والدوادمي والفرع النسوي بشرق الرياض.ويستفيد من خدمات مكاتب الضمان 17520 مستفيدا من الفئات التالية : من بلغوا سن الشيخوخه والايتام وذوي الظروف الخاصه ومن هم بحكم الايتام والمعاقون حاملو بطاقات التنقل والمصابون بعجز مؤقت والمصابون بعجز دائم وأسر السجناء والأسر المهجوره او المعلقه والاسر المتغيب عائلها او المفقود ” إلى جانب إعانات مقطوعه لمستفيدين غير مشمولين ومستفيدين مشمولين ومستثنين بقرار ومساعدة خروج من السجن ” والمتضررين من كوارث الحريق “